Un nuova auto su 10 venduta in Europa a luglio è elettrica

In aumento le vendite dei brand cinesi

Il produttore tedesco sta lavorando per consegnare le sue auto elettriche. Mentre l’ID.4 sembra reggere la richiesta, l’ID.3 non riesce a fornire gli stessi risultati. Da segnalare le vendite dei brand cinesiche hanno registrato un aumento del 72%, con 3.501 auto elettriche immatricolate durante il mese di luglio. MG ha guidato con quasi 3.000 unità, in crescita del 56%, seguito da Byd con 238 unità. I produttori cinesi stanno lentamente scalando le classifiche, diventando un’alternativa credibile soprattutto per chi è alla ricerca di un’elettrica economica a attraente.

L’auto più venduta in Europa è la Vw T-Roc

Quasi la metà delle auto elettriche cinesi vendute a luglio sono state immatricolate in Svezia e Norvegia. Nella classifica generale per modello, il piccolo suv Vw, la T-Roc, ha conquistato per la prima volta la pole position, si tratta la seconda volta da ottobre 2021 in cui è leader un suv. Volkswagen ha aumentato le vendite della T-Roc del 15% per la forte domanda in Italia (+ 73%) e nel Regno Unito (+ 87%), il secondo e terzo mercato più importante per la T-Roc. Tra le prime 10, la Peugeot 208 ha ottenuto risultati in rialzo del 51% dopo un aumento del 96% in Italia.

Kia Sportage, boom di vendita in Germania

Fiat ha ottenuto buoni risultati dalla versione elettrificata della Fiat 500 con immatricolazioni in aumento del 37% a 5.000 unità, diventando l’auto elettrica pura più venduta nel mese. Kia, invece, è entrata nella top 10 del mese di luglio grazie soprattutto all’ultima versione dello Sportage che ha garantito un aumento della domanda del suo suo suv di punta addirittira a tripla cifra sia in Germania (+ 108%) che anche in Francia (+ 122%) a dimostrazione del grande apprezzamento da parte del pubblico del restyling evolutivo del modello del brand coreano.

Peugeot 308 vendite in crescita dal 129%

Altri ottimi risultati a luglio sono stati quelli della Toyota Yaris Cross all’undicesima posizione nella classifica con 12.185 unità e la quinta posizione fra suv più venduti. Il successo della Yaris Cross ha continuato però a limitare le vendite della Yaris berlina che sono scese del 21% a luglio. Peugeot ha registrato 8.585 unità della 308, in crescita del 129% come quarta compatta più venduta. La sua concorrente diretta, la Renault Megane, di recente potenziata con il lancio dalla versione elettrica, ha fatto registrare un incremento del 54% pari a quasi 7.300 unità.

Gli altri modelli più in crescita in Europa

Buoni risultati anche per Cupra Formentor che continua a registrare crescite significative in tutta Europa (+ 60% a luglio), ma anche la Renault Arkana ha performato piuttosto bene (+ 59%), così come Bmw per quanto riguarda la Serie 4 (+ 50%). Il brand cinese MG ha ottenuto un importante risultato nelle vendite di luglio con la ZS (+ 100%), così come Mercedes con Classe V (+ 98%) e infine la Land Rover Rover con la sempre suggestiva Evoque (+ 100%).