Un nuova piazza nel cuore della città

Dopo oltre vent'anni, l'ex Seminario Arcivescovile, uno dei luoghi segreti e inaspettati del centro storico, ha riaperto con un progetto poliedrico firmato dall'architetto Michele De Lucchi per l'hotel Portrait Milano. Il nuovo cinque stelle della famiglia Ferragamo propone un'idea più ampia di ospitalità che alle camere e ai servizi per gli ospiti unisce gli spazi aperti al pubblico attorno alla grande corte interna diventata ora piazza del Quadrilatero, più di 2800 mq che collegano corso Venezia con via Sant'Andrea. Sotto il colonnato seicentesco si guardano le vetrine fashion di Antonia e della gioielleria sostenibile SoLe Studio, e ci si siede ai tavolini del bar ristorante 10_11, ammirando l'installazione al centro della piazza con 425 abeti pieni di lucine che rimangono lì almeno fino a fine gennaio, poi saranno ripiantati in aree danneggiate dai recenti eventi climatici.

