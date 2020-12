Un nuovo capitalismo per ridare slancio alla cooperazione globale La pandemia ci ha ricordato quanto sia cruciale unire le nostre forze per sconfiggere i nemici comuni di John Pearson

Nel corso dell'ultimo decennio, globalizzazione e capitalismo sono stati spesso accusati di essere all’origine dei problemi che ci affliggono. Eppure, la campagna globale di ricerca per lo sviluppo di un vaccino efficace contro il Covid-19 ha dimostrato chiaramente quali traguardi si possono raggiungere quando queste forze vengono coordinate e incentivate nel modo migliore.

In questo caso, siamo davanti all’eccellenza della globalizzazione.

Abbiamo visto come, grazie a un’intensa cooperazione transnazionale e alla condivisione dei dati in tempo reale, la ricerca del vaccino non solo ribadisce fino a che punto siamo tutti connessi globalmente, ma fornisce inoltre la prova conclusiva che il “vecchio gioco” – quello, cioè, di scaricare la colpa sugli altri o condannare concetti astratti come globalizzazione e capitalismo – altro non è che una scusa conveniente, che non ci fa avanzare di un solo passo verso la soluzione dei problemi che dobbiamo affrontare.

Stiamo inoltre imparando che una vera calamità – come il diffondersi della pandemia – è in grado di spalancare la porta a opportunità inaspettate. Per esempio, mentre la produzione di nuovi velivoli resta bloccata, alcuni giganti dell’aviazione stanno intensificando le ricerche sui vettori a idrogeno, una tecnologia che potrebbe ridurre in modo significativo le emissioni di CO2 degli aeroplani. Un costruttore in particolare prevede che aeroplani a idrogeno – inizialmente destinati a voli regionali – potrebbero arrivare sul mercato già dal 2035.

Anche nel campo energetico stiamo mettendo a segno enormi progressi. Le cosiddette tecnologie “power-to-X” – vale a dire, i vari percorsi di conversione che consentiranno al pianeta di abbandonare i combustibili fossili trasformando le energie rinnovabili a basso costo in elettricità, idrogeno e carburanti sintetici – consentiranno il funzionamento delle industrie, in ogni angolo del mondo, in modo sostenibile. Solo dieci anni fa, tutto questo sarebbe apparso utopico. Per poter raggiungere questi obiettivi e sviluppare nuove tecnologie di svolta è indispensabile combinare due forze essenziali: cooperazione e sincronizzazione.