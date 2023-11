Un nuovo Centro Porsche nella ex cantina di Treviso

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Circa 38mila metri quadri di superficie complessiva, di cui 3mila coperti, 1.500 metri quadri di spazi espositivi, 16 dipendenti per un’età media di 34 anni, che presto diventeranno 20. Sono i numeri del nuovo Centro “Destination Porsche” di Treviso, concessionaria del Gruppo Ceccato, inaugurato a fine ottobre a Villorba, in Via Roma 154. Un investimento importante per la Famiglia Ceccato, da 70 anni punto di riferimento per il settore automotive nel NordEst; il Gruppo vicentino attualmente conta 700 dipendenti e nel 2022 ha fatto registrare un fatturato di 564 milioni di euro con previsionale a oltre 680 milioni di euro per il 2023. È di 20 milioni il peso del solo Centro Porsche che, secondo le stime, dovrebbe toccare quota 26 milioni entro fine anno, anche grazie al trasferimento nella nuova sede. L’immobile occupa la vasta area dove un tempo sorgeva il fabbricato Anni Cinquanta destinato a Cantina Sociale Operativa, del quale nel 2007 fu decretato lo stato di degrado.Il progetto ha previsto una postazione di ricarica per le auto elettriche, in grado di servire fino a 3 veicoli contemporaneamente. Il Centro Porsche Treviso ricalca rigorosamente la nuova filosofia che la Casa Madre di Stoccarda ha inaugurato nel 2019 per i suoi punti vendita con il primo prototipo ufficiale del progetto presentato in California: non una semplice concessionaria, ma un’esperienza multicanale da vivere a 360 gradi, con ambienti flessibili e sale riunioni e uffici che potranno essere utilizzate anche dai clienti.