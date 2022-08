Un nuovo cotone taglia il consumo di acqua

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Un nuovo obiettivo per OVS, dopo il traguardo del 2021 quando ha raggiunto il 100% nell’approvvigionamento di cotone da fonti più sostenibili. Il brand punta ora alla produzione di un filato di cotone interamente italiano, in partnership con l’azienda Santiva per la coltivazione. Attiva a Pollina Palermo, Santiva ha riscoperto le tecniche agricole diffuse un tempo dando nuovo impulso alla coltura di un cotone a fibra lunga di altissima qualità e a ridotto consumo d’acqua. Il cotone è la materia prima più utilizzata da OVS e rappresenta circa il 70% del totale dei materiali che compongono i capi. Lo scorso 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, sono state seminate le piante di cotone acquistate da OVS. La raccolta avverrà tra settembre e novembre 2022, rigorosamente a mano per preservare la qualità delle fibre e ridurre al minimo l’impatto produttivo. Il cotone sarà utilizzato a partire dalla primavera/estate 2023 per la produzione di circa 30mila capi.