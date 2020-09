«Un nuovo design al servizio delle imprese» La direttrice del Circolo del design: la creatività ha un ruolo centrale per ripensare il sistema post-Covid Torino è focalizzata sull'innovazione sociale mentre a Milano prevale ancora l'approccio legato al prodotto di Giovanna Mancini

La sede. Il Circolo è ospitato all'interno di Palazzo Costa Carrù della Trinità, circa 500 mq con sala mostre, sala talk, cortile e biblioteca del design

«La vera sfida, in questo momento, non è tanto progettare nuovi prodotti, ma riprogettare il quotidiano, la vita delle persone. Non gli oggetti, ma il modo in cui ci muoviamo nelle città, ci mettiamo in relazione tra di noi e con le risorse del pianeta. E il design può avere un ruolo importantissimo per cercare nuove soluzioni».

Sara Fortunati è una giovane donna piena di risorse e di passione: per il design, soprattutto, inteso non come creatività fine a se stessa, ma come cultura del progetto al servizio del territorio. Proprio in questa direzione ha impostato il lavoro del Circolo del Design di Torino di cui è direttore dal 2019: fondato nel 2015 con il sostegno della Compagnia di San Paolo e della Camera di Commercio della città, il Circolo promuove attività culturali e l’incontro tra mondo del design e mondo dell’impresa.

Che impatto ha avuto, e avrà, la pandemia sul mondo del progetto?

Ha reso ancora più centrale il ruolo del design – inteso come fenomeno legato non soltanto al prodotto, ma anche ai processi produttivi, alla comunicazione, alle strategie aziendali – come strumento per migliorare la vita delle persone e contribuire allo sviluppo di un territorio. Oggi più che mai abbiamo bisogno di ripensare e riprogettare il nostro sistema: gli spazi fisici, prima di tutto, a cominciare dalle scuole e dai luoghi del lavoro, ma anche i servizi e i modelli produttivi. La missione del nostro Circolo è proprio stimolare un dibattito culturale su questi temi e organizzare attività capaci di agire sul territorio, facendo da enzima per l’adozione di pratiche innovative.

Avete già cominciato a ragionare sul futuro?

Durante il lockdown abbiamo organizzato una serie di incontri online per capire quali risposte concrete la cultura del progetto può dare alla situazione attuale, invitando a confrontarsi designer, architetti, intellettuali, esperti e critici della materia. Ora ripartiamo, riaprendo le porte al pubblico, con diverse attività che in parte erano già state pensate precedentemente al Covid, ma che abbiamo rielaborato tenendo conto di quello che è successo.

Può farci qualche esempio?

A metà mese partirà il progetto Ask To Design, in collaborazione con la Camera di Commercio e il Politecnico di Torino, che ha l’obiettivo di creare un dialogo tra i designer e gli studi di progettazione con le piccole e medie aziende del territorio. Un territorio caratterizzato da moltissime realtà che, nel tempo, hanno sviluppato una grande cultura del fare, ma mancano di quella visione di sistema e di quella capacità di lettura del contemporaneo che il design può dare loro.