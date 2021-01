Un nuovo dialogo tra Occidente e mondo islamico

Questi atti infami, affermano, sono un attacco rivolto ai valori e alle libertà che definiscono l’Occidente. In seguito a questi fatti, la percezione da parte dell’opinione pubblica dell’odiosità delle vignette è diminuita. Con il presidente francese Emmanuel Macron in prima linea, i leader occidentali hanno caldeggiato una risposta forte e decisa ai recenti omicidi perpetrati in Francia. Anche se la stragrande maggioranza dei musulmani ha sempre negato che dei sanguinari estremisti possano rappresentare la loro fede, questi tragici eventi hanno fornito l’ennesima opportunità ad alcuni esponenti di entrambi i fronti di guadagnare consensi politici e promuovere i loro ristretti obiettivi. Mentre alcuni erano dell’opinione che l’Islam necessita di una riforma, altri sostenevano che la soluzione è limitare l’immigrazione musulmana verso l’Europa – una linea d’azione strombazzata, non a caso, dall’amministrazione del presidente americano Donald Trump. Come risposta, alcuni musulmani vogliono che tutti i musulmani rievochino il Califfato, un’epoca in cui il mondo islamico era unito e potente.

La verità è che tra le due culture vi sono profonde differenze filosofiche riguardo al significato e al campo di applicazione delle libertà di espressione e di culto. La cultura laica occidentale ha una visione espansiva di queste libertà, che considera come la massima garanzia contro l’oppressione e l’autoritarismo. L’Occidente, pertanto, privilegia la libertà di espressione rispetto alla sacralità del credo religioso, ritenendo quest’ultimo un insieme di idee che, come qualunque idea, dovrebbe essere aperto alla critica e persino allo scherno.

La cultura islamica, al contrario, considera le credenze religiose come sacrosante e al di sopra dei discorsi mondani, e ritiene l’irrisione di qualunque convinzione o simbolo religioso abramitico come un attacco rivolto a tutto ciò che per i musulmani è sacro. Le difficili transizioni politiche e sociali in atto in gran parte del mondo islamico implicano il bisogno da parte di molti musulmani di basarsi ancora di più sulle certezze della propria fede per controbilanciare i rapidi cambiamenti che avvengono nel mondo. Non sono disposti a tollerare un attacco all’unica costante, nella loro vita, che offre loro conforto, speranza e un senso autentico.

Di fronte agli sconvolgimenti, alla confusione e alla polarizzazione del mondo di oggi, l’ultima cosa di cui sia la civiltà islamica sia quella occidentale hanno bisogno sono nuovi motivi di divisione e di conflitto. Ciò che invece servirebbe davvero è un dialogo di ampio respiro tra le due culture che metta sul tavolo tutte le questioni controverse, con la speranza di pervenire a una comprensione autentica delle reciproche prospettive, riducendo così il divario che le separa. Qualunque sia l’esito finale, l’obiettivo di entrambe le parti dev’essere quello di trovare insieme una soluzione basata sul mutuo rispetto e sull’autocontrollo che tenga conto delle particolari sensibilità di ciascuna cultura.

Ma perché abbia successo, qualunque tentativo di dialogo dovrà affrontare di petto la questione più ampia alla base della crisi recente, cioè la diffidenza tra le due culture. Il dibattito, pertanto, dovrebbe avvenire coinvolgendo la gente comune e non limitandosi all’élite. E dovrebbe inquadrare l’impegno interculturale non come un inevitabile scontro di civiltà, bensì come un’opportunità essenziale per cercare un accomodamento reciproco. Solo cambiando la percezione e la mentalità in tal senso sarà possibile costruire una vera partnership tra pari tra l’Islam l’Occidente.