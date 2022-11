Un nuovo ecosistema efficiente e sicuro per i contratti bancari

Per tracciare un modello regolatorio di riferimento per Dlt e smart contract finanziari, è necessario però anche allargare lo sguardo al diritto generale dei contratti per verificarne lo stato dell’arte quanto a regolazione dei dispositivi tecnologici in discorso.

Sotto questo profilo, il nostro ordinamento aveva esordito con una tempistica adeguata introducendo già nel 2019 una disciplina degli smart contract, innovativa riguardo a forma scritta e data certa. Senonché, il completamento di tale disciplina richiedeva l’individuazione di alcuni standard tecnici che sono stati demandati alle linee guida dell’Agid (Agenzia per l’Italia digitale) da adottarsi entro 90 giorni. In realtà, a distanza di oltre tre anni, gli standard tecnici in discorso fanno ancora difetto, con un conseguente forte pregiudizio che deriva al nostro Paese dall’assenza di una norma-guida in ordine ai criteri distinguere, tra le tecnologie basate su registri distribuiti, quelle in grado di produrre un’equivalenza con “forma scritta e data certa”. Al riguardo, la delicatezza della questione e il tempo trascorso dall’emanazione della legge di conversione suggeriscono l’opportunità di ripensare in toto alle regole in discorso, riflettendo su come individuare nel modo più efficace le caratteristiche tecnologiche delle Dlt che si intendono assoggettare alla disciplina innovativa. Una simile perimetrazione non violerebbe il principio di neutralità tecnologica, nella misura in cui tali caratteristiche siano necessarie e sufficienti a tutelare gli interessi in gioco.

Sempre in prospettiva generale, la definizione di specifici casi di studio nell’ambito delle attività oggetto del Protocollo servirà anche a valutare la tenuta dei contratti on chain rispetto alle norme sulla protezione dei dati, alla disciplina di tutela del consumatore e alle regole di cybersecurity.

La partecipazione al Protocollo è aperta ad altre istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, con l’obiettivo di ampliare l’area di interesse verso un percorso promettente, in grado anche di accrescere lo spessore e l’autorevolezza del contributo che il nostro Paese offre nelle sedi di coordinamento internazionali.

Maddalena Rabitti, Università di Roma Tre

Antonella Sciarrone Alibrandi, Università Cattolica del Sacro Cuore