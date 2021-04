Un nuovo fair use segnerà la fine del ready-made e del postmodernismo?

5' di lettura

La Corte d'Appello del Secondo Circuito di New York si è pronunciata su una serie di ritratti degli anni ‘80 di Andy Warhol ritraenti il cantante Prince attraverso la lente della fotografa americana, Lynn Goldsmith per Vanity Fair. Secondo i giudici federali quello di Warhol non può essere considerato fair use ossia un ‘uso corretto' di un'opera già protetta dal diritto d'autore. Questa sentenza ribalta l'esito di una precedente pronuncia del giudice J. Koeltl della Corte Distrettuale del Southern District of New York che, a sua volta, utilizzava l'ampia interpretazione del fair use data nella controversia Cariou v. Prince, 714 F.3d 694, 706 (2d Cir. 2013). In quel caso, la Corte aveva deciso parzialmente a favore dell'artista Richard Prince che nella sua opera «Yes, Rasta» aveva disegnato sopra fotografie di rastafariani giamaicani scattate da Patrick Cariou e, poi, messe in commercio per un valore nettamente superiore alle opere originali. Questa volta la Corte d'Appello federale torna sui suoi passi «come abbiamo già osservato» si legge nella sentenza «la decisione presa in Cariou non è stata immune da critiche e sebbene dobbiamo tenere in conto Cariou (per la dottrina dello stare decisis, ossia il precedente ha valore di legge per il circuito e i tribunali di inferiore grado), dobbiamo fare qualche chiarimento in proposito...».

Fotografia di Cariou (sinista) e Yes, Rasta di Prince (destra).

Fair use, questo sconosciuto

Il diritto d'autore italiano è pressoché estraneo alla nozione di fair use statunitense. Alcuni diranno «ma le parodie?» Concesso, ma il fair use è molto di più. Partiamo dall'inizio, che cosa si intende con fair use? Il fair use è un istituto che permette l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore ammesso che questo ‘uso', in deroga alle norme sul copyright, superi un test di matrice giurisprudenziale, ossia sviluppato dalle Corti avendo come base il Copyright Act, 17 U.S.C.S. § 107. La ragione per cui ad un certo punto, negli anni ’90, le Corti americane hanno introdotto questo istituto si chiama ‘postmodernismo'.



Loading...

Postmodernismo e diritto



La corrente artistica postmoderna, figlia del ready-made, si interroga sul concetto stesso di arte e facendolo usa introspezione e ironia; da Warhol fino a Koons, gli artisti postmodernisti giocano a stupire il pubblico, talvolta eleggendo oggetti comuni ad opere d'arte o appropriandosi di altrui lavori, ponendoli sotto una luce nuova. Pertanto, come è chiaro nella controversia Blanch v. Koons, nella dottrina del fair use si percepisce lo sforzo del legislatore di bilanciare due opposti interessi: la tutela del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno e, allo stesso tempo, promuovere il progresso artistico. Nella sentenza Campbell v. Acuff-Rose Music , Inc, il giudice scrive: «come ha spiegato il giudice Story (in Emerson v. Davies), in verità, in letteratura, scienza e arte, poche se non nessuna sono le cose che, in senso astratto, definiremmo strettamente nuove o originali. Ogni libro di letteratura, scienza e arte prende per forza prestito e utilizza quello che è già conosciuto o usato prima».

Cartolina di Rogers (a sinistra) e scultura di Jeff Koons (a destra)

Il caso-scuola per il fair use è la sentenza Rogers v. Koons, dove il fotografo Rogers aveva citato in giudizio l'artista dei «Baloon dog» per aver violato il suo diritto d'autore con l'opera «String of Puppies» che trasformava in statua un suo scatto fotografico. Il test impiegato in quel caso, poi successivamente consolidato, richiede di considerare quattro fattori:

1) Lo scopo e le caratteristiche dell'uso: è una critica all'opera precedente? Un commento? Un momento educativo, di informazione, di ricerca?