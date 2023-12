Un nuovo liceo per allineare la domanda e l’offerta di lavoro

Ed ancora, viene introdotta l’opzione “made in Italy” nell’ambito dell’articolazione del sistema dei licei, con lo scopo di promuovere, in vista dell’allineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, le conoscenze, le abilita’ e le competenze connesse al made in Italy: si prevede il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, attraverso la connessione con i percorsi formativi degli Its academy, e si contempla il potenziamento dei percorsi di apprendistato.



