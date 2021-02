Un nuovo lockdown nazionale? L’uscita di Ricciardi divide gli scienziati

Burioni: Covid non si risolve con chiusure ma con il vaccino

«Una cosa vi dico: è molto difficile per un vaccino avere un'efficacia sul campo maggiore di questa. Adesso sbrighiamoci. Il problema non si risolve con le chiusure che servono solo a guadagnare tempo. Si risolve con il vaccino», scrive su Twitter il virologo e docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano Roberto Burioni, commentando un nuovo studio israeliano che conferma un'efficacia del 94% dopo 2 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech, all'indomani dell'appello lanciato da Walter Ricciardi.

Pregliasco: si provi a rivedere parametri chiusure

È una posizione intermedia quella espressa dal virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco. «Da un punto di vista scientifico sono d'accordo con Ricciardi», ammette Pregliasco. Che aggiunge: «Credo però che un lockdown totale sia difficile da proporre dal punto di vista dell'opportunità politica e del disagio e della ribellione sociale che si rischierebbe». Per l'esperto, perciò, meglio tentare prima una via «più accettabile», provare a «rivedere i parametri» su cui far partire le chiusure. «A mio avviso - spiega Pregliasco - forse sarà necessario rivedere i parametri di aperture e chiusure, essere più flessibili. Perché, si sa, quando una regione va nella fascia gialla, il rischio di perdere i progressi ottenuti c’è. Vediamo se saranno fattibili interventi chirurgici, zone rosse come l'Umbria, da far scattare in base a valutazioni più stringenti».

Crisanti: siamo nei guai, lockdown subito

Anche il virologo Andrea Crisanti, come il consigliere del ministro Speranza, ritiene che il governo debba stringere ancora le misure per la lotta al Covid. «Gli impianti di sci non riaprono? E vorrei vedere! - dice in un’intervista alla Stampa -. Il 20% dei contagiati presenta la variante inglese e la percentuale è destinata ad aumentare. Bisognava fare il lockdown a dicembre, prevenendo tutto questo, mentre ora siamo nei guai. Come se ne esce? Con un lockdown duro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastanti come in Inghilterra, Portogallo e Israele», risponde Crisanti.

Galli: Ricciardi ha ragione

«Ricciardi ha ragione in linea di principio», perché «è davanti agli occhi di tutti che la faccenda delle Regioni colorate ha funzionato molto poco senza toglierci dal problema», ha detto Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, ospite de “L'aria che tira! su La7.