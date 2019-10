Un nuovo logo e un nuovo sito per i vent’anni di Radio 24

Un ponte ideale tra radici e futuro è invece quello stabilito dal claim “La passione si sente”, che continua a suscitare l'apprezzamento degli ascoltatori: il nuovo trova radici nel passato. Partendo dalla constatazione delle numerose richieste di non rinunciare allo storico claim, la scelta è stata dettata dalla riflessione su quanto fosse rimasto impresso nella mente e nel cuore degli ascoltatori. La passione, sentimento che rappresenta un forte e peculiare elemento identitario della Radio, si è sentita nel corso della sua storia e continua ad essere percepita, apprezzata e vissuta. Il vincitore del claim, a cui è stato assegnato un premio di 5.000 euro, è Diego Tracchi , ferrarese di 19 anni, il primo, fra tanti, ad averlo inviato.

Con la stessa passione, Radio 24 rinnova il suo sito con una nuova architettura e una nuova veste grafica. Il nuovo sito è stato costruito con l'obiettivo di supportare le modalità attuali di fruizione della radio e dell'audio, che, così come accade per la televisione, affiancano all'ascolto in onda, quello on demand. Il nuovo sito si presenta, quindi, come una piattaforma di ascolto per una fruizione immediata, dove si può scegliere di ascoltare la diretta streaming della radio, sia i Podcast dei programmi andati in onda sia quelli che raccolgono i momenti più significativi all'interno di un programma. Inoltre il sito è arricchito da nuovi Podcast originali, creati appositamente dai conduttori e giornalisti della radio per l'ascolto sul sito.

I programmi di Radio 24 vivono anche nell’interazione tra piattaforme on air, on line e social, che sul piano della diffusione dei contenuti è favorita dall'implementazione delle dirette video in streaming e su Facebook di molti programmi giornalieri. Radio 24 è inoltre già presente nei dispositivi Google Home Italia e Alexa, e proseguirà con nuove produzioni la collaborazione con la piattaforma Audible, inaugurata con due coproduzioni lo scorso anno.

Si rafforza la partnership con Sky Italia, con uno scambio sempre più frequente di commentatori ed esperti tra i due canali, sia sui temi dello sport sia su quelli dell'attualità italiana ed internazionale, tra cui in particolare la partecipazione di Giampaolo Musumeci (conduttore di “Nessun luogo è lontano” su Radio 24) come opinionista nel programma Sky Tg Mondo. Inoltre è in arrivo, da gennaio, un nuovo progetto su Sky TG 24 con le storie di Matteo Caccia in un appuntamento settimanale, mentre sono in elaborazione nuovi podcast co-prodotti.

Last but not least, altra novità, Radio 24 è anche da leggere: con la nuova collana I Libri di Radio 24 - Il Sole 24 Ore, si potranno ‘sfogliare' i programmi della radio. Il primo volume è Risparmiare è facile, (se sai come farlo) di Mauro Meazza e Debora Rosciani, conduttori di Due di denari, in uscita alla fine di ottobre.