Un nuovo Manhattan Project per la guerra al Covid-19

Meeting virtuali e studi

Il lavoro del gruppo ha preso le mosse da una analisi e lettura di centinaia di studi e ricerche scientifiche da ogni angolo del mondo. Da questa mole di pagine e dati sono state filtrate le ipotesi considerate man mano più promettenti. Ciascun partecipante al progetto ha vagliato anche una ventina di densi documenti al giorno, dieci volte i volumi in periodi di “pace”, di normale attività. Meeting virtuali e videoconferenze, scambi intensi di messaggi e telefonate si sono poi susseguiti per discutere il da farsi con le idee salite alla ribalta.

Il giovane venture capitalist

Alle spalle dell’intera iniziativa è il 33enne Tom Cahill, un venture capitalist di Boston schivo ma con alle spalle già una carriera che ha saputo far fruttare nella finanza e nella politica come nella medicina. Cahill ha studiato medicina alla Duke University, dove era impegnato nella ricerca su malattie genetiche rare. Ma attraverso il padre d’un amico finì per accettare un incarico a Boston presso una società di investimento con ragguardevole pedigree, il Raptor Group fondato da Pallotta nel 2009. Qui, in un corridoio geografico dove si sposano alta tecnologia, ricerca e finanza, unì la propria passione per la scienza a quella appena scoperta per gli investimenti. Presto si mise in proprio, dando vita alla Newpath Partners con 125 milioni di dollari affidatigli da un manipolo di celebri magnati hi-tech e non, da Peter Thiel a Steve Pagliuca, co-presidente di Bain Capital, a Pallotta stesso.

Una telefonata speciale

L’ultima iniziativa è nata da una sua conference call a marzo, dove Cahill aveva deciso di rispondere a domande di uomini d’affari sul virus. Ebbe un enorme successo che, a suo dire, lo colse di sorpresa: alla chiamata si iscrissero anche collaboratori del vice-presidente Mike Pence e dirigenti della lega di basket Nba. Gli diede la spinta finale per il suo Manhattan Project. Annunciò proprio in quell’occasione di aver ormai deciso di abbandonare la sua attività di investimento per dedicarsi alla ricerca di cure. Di lì a poco fioccarono sostegni e adesioni.

Sponsor finanziari e scienziati

Tra gli sponsor nell’alta finanza spuntarono, oltre a Thiel, Pagliuca e Pallotta, anche Michael Milken. Come protagonisti presto si sono aggiunti biologi chimici, un neurobiologo, un oncologo, un gastroenterologo, specialisti del sistema immunitario, un epidemiologo e uno scienziato nucleare. Uno di loro è Michael Rosbash, biologo e premio Nobel nel 2017. Un altro è il chimico di Harvard Stuart Schreiber. Altri ancora hanno cattedre a Stanford.

Niente conflitti d’interesse

Le regole per partecipare al gruppo sono rigide, perchè in ballo c’è la credibilità. Nessuno può avere partecipazioni in aziende che sono state identificate come potenzialmente impattate dal lavoro degli scienziati - in tutto tra venti e trenta. Un esponente iniziale del progetto , che aveva detto di non poter garantire la cessione delle proprie quote, è stato estromesso senza tanti complimenti.