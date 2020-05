Un nuovo master per il futuro delle istituzioni Prenderà avvio in giugno con una proposta formativa che si colloca in continuità con le precedenti cinque edizioni del Master in Management politico di Dino Pesole

Nulla sarà come prima: ormai è quasi un luogo comune, una percezione diffusa. Le conseguenze della pandemia sono tali da essere potenzialmente distruttive di vecchi e consolidati modi di essere e di agire, oppure possono solo lambire la portata dei problemi e scalfire appena i ritardi che abbiamo accumulato nei decenni. Per la classe dirigente che governa e governerà il Paese nell’era del post coronavirus la sfida è enorme: operare una sorta di rivoluzione copernicana, accumulare competenze, accrescere il proprio bagaglio e ampliare la propria cassetta degli attrezzi. Con una consapevolezza in più: quel che si apprende oggi, soprattutto se declinato in una realtà complessa e in repentina trasformazione, serve soprattutto a creare una sorta di “substrato cognitivo”, di capacità di cogliere e anticipare la portata dei problemi.

In poche parole serve a fare sintesi politica, a costruire una “visione” per quanto possibile. «Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o dopo verrà il mio momento», come ci insegna Abraham Lincoln. Ed è esattamente il solco in cui si muove il Master in Politica, istituzioni e governance pubblica organizzato dalla 24 Ore Business School che prenderà avvio in giugno con una proposta formativa che si colloca in continuità con le precedenti cinque edizioni del Master in Management politico. Obiettivo, puntare sulla formazione, sulla specializzazione per contribuire a formare una classe dirigente consapevole e preparata, e per affermare che di buona politica abbiamo sempre più bisogno.

Gli obiettivi

Lo stiamo riscontrando in queste settimane, con le molteplici incognite e incertezze legate al passaggio dal lockdown alla Fase due e alla costituenda Fase tre, nel complesso intreccio di competenze tra livello centrale e autonomie regionali e locali (chi decide cosa?). Questione non banale, che ha conseguenze dirette sulla vita di tutti noi. Occorre dunque avere piena consapevolezza delle dinamiche che attengono al funzionamento delle istituzioni, allargando lo spettro dell’analisi alle buone pratiche amministrative e alle politiche europee e di bilancio.

Partendo da queste premesse, il Master punta a formare operatori politici in grado di operare a tutti i livelli: nazionale, locale e territoriale. Ci si è accorti (con ritardo), sulla spinta dell’emergenza in cui siamo immersi, che la formazione e le competenze hanno un valore immenso, per il quale occorre investire risorse anche ingenti. Il “marchio di fabbrica” del Sole 24 Ore va in questa direzione. È anche il giusto e doveroso tributo a Fabrizio Forquet, vice direttore del Sole 24 Ore prematuramente scomparso il 2 aprile del 2016, appassionato e lungimirante animatore delle prime edizioni del Master, cui è dedicata una borsa di studio.

La struttura

Il Master si svolge a Roma in formula part time su tre grandi aree tematiche: istituzioni, politiche (europee, pubbliche e di bilancio) e politica. È strutturato in undici moduli, ognuno dei quali focalizzato su una specifica tematica. Ai moduli contribuiscono docenti universitari, professionisti della politica con esperienza diretta di governo, leader politici, funzionari pubblici, giornalisti, organizzatori di campagne elettorali e della comunicazione politica, esponenti di movimenti sociali e organizzazioni non governative.