Un nuovo meridionalismo per un’Italia più unita

Con particolare riferimento al tema del meridionalismo, nel lungo processo di state-building, seguito all’unificazione, il discorso sul Meridione accomuna tutte le principali culture politiche italiane: socialista, liberale e popolare.

Sono infatti troppo evidenti i problemi sociali ed economici che esso porta con sé per poterlo derubricare come un tema fra i tanti nell’agenda dei governi liberali prima e repubblicani poi. Senza dimenticare la “parentesi” autoritaria del fascismo, secondo la nota interpretazione crociana, che, come tutti i regimi centralizzati, si limita ad estrarre risorse dai territori periferici per poter inseguire i suoi obiettivi di controllo sul paese.

Oggi il valore dell’unità nazionale sembra appannato, anche per l’emergere di filiere produttive capaci di scomporre e di ricomporre i sistemi economici nazionali, e di legare fra loro territori e comunità unicamente secondo la logica delle regole dell’economia globalizzata. Per tale ragione, la Scuola terrà in grande considerazione le voci e le concrete proposte di intellettuali e uomini politici di primo piano (Croce, Nitti, Gramsci, Sturzo, Saraceno) che hanno provato a “pensare il Mezzogiorno” come una grande potenzialità per realizzare davvero l’unità d’Italia, come un dovere di giustizia e di solidarietà per le classi dirigenti e come la misura critica delle aspirazioni di un popolo a diventare finalmente protagonista della propria storia dopo secoli di sudditanza più o meno passiva.

Flavio Felice

Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche

Dipartimento Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione

Università del Molise (Campobasso)

Loading...