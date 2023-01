Un nuovo modello di imprenditorialità: l'eredità di J. Ratzinger a partire dal dialogo tra fede e ragione

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

È di grande interesse il dibattito che si sta sviluppando sulla legacy di Benedetto XVI, rinnovando, in particolare, la riflessione sul rapporto tra fede e ragione. Alcuni lo qualificano come dialogo, altri lo promuovono a connubio necessario. In ogni caso, il tema è di decisiva importanza per chi, come me, è impegnato, da imprenditore di formazione cattolica, nelle grandi sfide di transizione della nostra epoca che portano in dote una crescente domanda di “senso”, al limitare della delicata frontiera tra sapienza e scienza.

Da imprenditore, sono stati determinanti, per me, due insegnamenti ricorrenti nel pensiero di Joseph Ratzinger che ho approfondito lungo tutto il corso della mia vita all'ombra di un altro grande teologo come Costantino Di Bruno.

Loading...

Due insegnamenti che precedono il pensiero ed il magistero sociale ed economico, che pure è così ricco e fertile.

Il primo insegnamento ricevuto è che i “fini ultimi” sono fondamentali per orientare la quotidianità personale, aziendale, manageriale, organizzativa, finanziaria ed industriale. I “fini ultimi” modificano alla “sorgente” il modo di pensare e vivere l'impresa, la visione che la sostiene, il modello di business che la sorregge e la relazione con i vari stakeholder di riferimento, interni ed esterni. I “fini ultimi” donano senso profondo ed autenticità vera al divenire incessante della vita e delle esperienze che le sono proprie. L'utilità individuale cede il passo all'utilità comune. Anzi, di più, all'utilità ultima. Ciò esige, però, che l'assoluto resti assoluto e che il relativo resti relativo. L'assoluto nulla toglie alla libertà individuale poiché liberamente lo si può accogliere o rifiutare. Ma se l'assoluto si relativizza cessa di essere assoluto, impoverendo tutto e tutti. Oggi vi è un costante tentativo di relativizzare l'assoluto. Dell'assoluto si ha paura, lo si vive come limite ed imposizione, lo si contesta e lo si combatte in quanto tale. Esso è, invece, un'opzione di ampiezza e libertà. Per chi vuole.

Il secondo, e forse più importante, insegnamento è che la fede, per il Cristiano, non è un concetto tra concetti. Se fosse solo un concetto tra concetti non sarebbe fede ed avrebbeil valore relativo (oggettivo e soggettivo) di ogni altro concetto: nulla di più, nulla di meno. Essa, invece, è per il Cristiano verità eterna (e perennemente nuova) che si è fatta (e si fa ogni giorno) carne, persona storica. Di più: essa è persona storica e vivente da incontrare, amare ed assumere. È persona storica Cristo immagine del Dio Padre. È persona storica lo Spirito Santo che illumina. Il Teologo che insegna, il Pastore che conduce. È persona storica anche l'Imprenditore, il Manager, il Lavoratore, l'Investitore. Lo è il Cristiano per il quale l'incontro con la fede è vera esperienza personale che riguarda il cuore e lo spirito prima ancora che la mente e la ragione. Per il Cristiano l'incontro con la fede è certezza che non si forma nelle dispute dialettiche. La fede si dona, la fede si accoglie. E solo dopo essere stata donata ed accolta, interviene il soccorso della ragione che aiuta a penetrare, spiegare, comprendere e vivere il “mistero del dono ricevuto” per lasciarsi da esso rigenerare.