Un nuovo modello di sviluppo per i giovani di padre Enzo Fortunato

Ci troviamo di fronte a una svolta epocale, di carattere antropologico, sociologico, economico e ambientale, nonché culturale e spirituale. La svolta antropologica è data dalla presa di coscienza che questa epidemia ci ha posto dinanzi, “schiaffeggiandoci” senza mezzi termini, facendoci percepire tutta la nostra finitudine e precarietà. A livello sociale, in una società tutta basata sul successo, stiamo prendendo atto che ci sono i forti che reggono l’urto della crisi.

E ci sono i fragili, che stanno rischiando il fallimento o sono già falliti. Sono imprenditori che si vergognano di parlarne, mettendo a repentaglio la stessa vita.

Papa Francesco già aveva messo in guardia, nella Laudato Si’, e confermato, nella Fratelli Tutti, che la crisi ambientale ed economica, nonché sanitaria, innescata dal Covid-19, lungi dall’essere un fallimento, potrebbe rappresentare una straordinaria opportunità di cambiamento per l’economia globale.

Una opportunità che cogliamo, attraverso l’incontro che oggi inizia in modo virtuale ad Assisi con «The Economy of Francesco». Si vive non solo un incontro: nasce di fatto un nuovo movimento, con oltre 2mila tra economisti, ricercatori, imprenditori sociali, e attivisti. Arrivano da 120 Paesi del mondo e hanno tutti e tutte meno di 35 anni. I “Villaggi” sono connotati da 12 gruppi tematici, che hanno elaborato proposte su vari temi.

Il cuore della riflessione fa emergere che il mercato funziona per i beni privati, ma non per quelli pubblici. Funziona per la vendita di scarpe e computer, e beni di consumo; ma per l’inquinamento e il buco dell’ozono, non è adeguato.