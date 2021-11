Un nuovo Non Fungible Token con l'esclusiva serie audio di Pillole di stile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un nuovo QRcode e nuovi servizi, opportunità, giochi e premi visibili solo a chi entra nella club house di How to Spend it. Visto il successo della prima edizione, a novembre si raddoppia con il secondo Non Fungible Token. La blockchain è un'occasione per costruire un rapporto ancora più privilegiato e personale con i nostri lettori, un posto dove regalare un accesso esclusivo a contenuti inediti.

Solo per chi scarica la nuova app, in regalo l'esperienza di HOW TO – PILLOLE DI STILE, la prima serie audio dedicata alla moda di How to Spend it, nata per rispondere a una semplice e difficilissima domanda: Come mi vesto? Qual è lo stile giusto per affrontare anche le situazioni più importanti e cruciali? Una presentazione di lavoro da cui dipende il vostro futuro, l'invito a una festa così speciale che non si ripeterà mai più nella vita, la prima apparizione pubblica…

Ecco i titoli e il dettaglio della serie.

“Non cosa mi metto, ma come lo porto” esplora l'importanza del linguaggio del corpo e della prima impressione. Come indosso un abito?, un paio di pantaloni?, una giacca? Come mi fanno sentire? Come mi voglio sentire? Visto che i traguardi si raggiungono, tutti, un passo alla volta, si comincia con la scelta delle scarpe.

“Dimenticate la divisa!” parte da un presupposto: la maniera solita di scegliere gli abiti, quella che disegna il perimetro dello stile personale, è diventata stretta. Giacca, camicia o T-shirt, gonna o pantaloni: è la combinazione in serie che usiamo per semplificare la routine, come fosse un pilota automatico o una zona franca nel guardaroba. Servono consigli per uscire una volta per tutte dall’effetto invisibile e ovvio.

“Attenti ai colori” è una guida su come abbinare nel modo giusto tinte fredde e tinte calde, i colori primari (che non vanno mai abbinati tra loro) e i colori complementari, cioè opposti. E trovare il giusto “tono di voce” della moda. Certi giorni si può aver voglia di gridare, altri di sussurrare, altri ancora di cantare!