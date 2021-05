Un nuovo paradigma (e capitali privati) per le infrastrutture

1 La sostenibilità e le complessive tematiche Esg. L’ambiente andrà tutelato convogliando i processi produttivi verso un drastico contenimento delle materie prime, sia organiche che inorganiche; piuttosto orientandoli verso un obbligato e virtuoso utilizzo delle materie prime-seconde, ottenute dal recupero e riciclo continuo dei materiali. L’obiettivo della decarbonizzazione del pianeta spingerà sempre più verso investimenti in fonti rinnovabili e alla necessità di un uso ottimizzato del suolo e delle risorse idriche, sempre più scarse. Le rinnovabili, con le loro rapidissime evoluzioni tecnologiche specie nel solare, vista la loro natura, daranno ulteriore impulso a investimenti in smart grid, in stoccaggio di energia, alla smart mobility, alla mobilità elettrica in genere, alla stessa sky economy (in una prima fase, come tappa della transizione digitale; dopo, della transizione produttiva).

2 La progressiva dematerializzazione delle infrastrutture. Abituati come siamo a immaginarle come asset fisici a alta intensità di capitale, dovremo convincerci a considerare le infrastrutture come elementi “immateriali” e legate alla digitalizzazione: dalla gestione dei dati al loro stoccaggio fino alla loro protezione e tutela.

3 L’evoluzione demografica. Le società moderne sperimentano da un lato un progressivo trend di invecchiamento e dall’altro lato una polarizzazione progressiva tra classi più giovani e popolazione più anziana. Tale polarizzazione ha chiari effetti sui trend di evoluzione delle infrastrutture. Da un lato i millenial e la popolazione più giovane rinforzerà ulteriormente le sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale e la tendenza alla dematerializzazione e digitalizzazione delle infrastrutture. Dall’altro lato, la silver society – la società degli anziani – richiederà investimenti sempre più consistenti in infrastrutture legate alla salute e cura della persona, al ridisegno urbano orientato a popolazione anziana alle soluzioni abitative, di trasporto e di cura per popolazione di età. Questo aspetto demografico, obbligherà, specie l’Italia, a recuperare il gap nelle fasce di età lavorativa, orientando in maniera più concreta la politica dell’immigrazione, sottraendola alla polarizzazione del tutti e sempre o del nessuno e mai.

4 Le catene logistiche. Una lezione amara che Covid ci ha insegnato è che l’allungamento eccessivo delle catene di approvvigionamento e distribuzione viene messo in crisi di fronte a eventi imprevisti e distruttivi come la pandemia. Le catene logistiche divengono infrastrutture essenziali per assicurare ai Paesi la prosecuzione ordinata e stabile delle attività produttive e la limitazione degli effetti disastrosi, peraltro oggi visibili e tangibili, di una crisi globale.