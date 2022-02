Un nuovo paradigma economico per un mondo sempre meno popolato

I politici solitamente di rifanno ad Adam Smith, che ne La ricchezza delle nazioni individuava i principali elementi di crescita economica nell'incremento della popolazione e nel reinvestimento produttivo dei profitti. Ma se la crescita dell'offerta del lavoro, e per estensione dei clienti totali, vacilla, l'onere di finire il lavoro ricade sul secondo meccanismo del capitalismo di Smith. Il problema è che le società dell'era digitale, dipendenti dall'informazione, richiedono molto meno capitale rispetto alle loro equivalenti dell'età industriale, ad alta intensità di risorse, lasciando il mondo pieno di denaro e con poche opzioni per farlo fruttare in modo produttivo.



Per affrontare i problemi creati dal declino della popolazione e per tenere l'economia e i profitti in crescita su base pro capite, i governi devono smettere di fare affidamento sugli stimoli fiscali e monetari inflazionistici per far crescere la torta, e piuttosto devono trovare modi per distribuire la torta esistente in modo più uniforme, incentivando i guadagni di produttività per mezzo della tecnologia deflazionistica.



Mentre il sovrappopolamento ha contribuito fortemente alla creazione del paesaggio infernale dipinto in “2022: i sopravvissuti”, le ramificazioni di un tasso di fertilità globale in declino potrebbero essere altrettanto significative, sovvertendo secoli di teorie e pratiche capitaliste e richiedendo un nuovo paradigma per gestire la transizione a una crescita minore per più tempo.



Brad Slingerlend è cofondatore e investitore di NZS Capital