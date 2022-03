Un nuovo patto costituzionale tra natura e società

La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, ora inclusa nell’art. 9, richiederà quindi una gestione di interessi in potenziale conflitto e non una riproposizione dell’usuale modello di sviluppo, nonché la scelta tra diverse opzioni tecnologiche e produttive. Questo principio fondamentale dell’ordinamento non implica soltanto la protezione degli ecosistemi in una ottica di conservazione, bensì pone l’esigenza di individuare nuove modalità del contratto sociale, imponendo lo sviluppo di un pensiero progettuale fortemente caldeggiato dall’Ipcc. È quindi necessario concepire gli ecosistemi e le istituzioni in connessione reciproca, in una visione della Repubblica come bene comune e questo nel contesto globale descritto dall’Ipcc.

Questo processo epocale è già in atto nell’Antropocene, e avrà una struttura bifasica, si pensi ai processi di adattamento/mitigazione riguardo al cambiamento climatico e alle pandemie. Per un verso gli ecosistemi pervaderanno le istituzioni che saranno quindi strutturate da processi che governeranno gli usi sociali della natura. Per un altro verso, le istituzioni pervaderanno gli ecosistemi creando una rete di infrastrutture e tecnostrutture (artifact) che formeranno una sorta di seconda natura; si stima al livello globale che il peso degli artifact sia equivalente a quello della biomassa.

Ciò che in sintesi prospetta l’Ipcc e che si attuerà una co-evoluzione degli ecosistemi con le istituzioni che porrà lo snodo critico di come il costituzionalismo liberaldemocratico nato da un’idea di controllo della società sulla natura nell’”era della accelerazione” degli ultimi due secoli possa trasformarsi in un nuovo patto costituzionale in cui natura e società interagiscono anziché occupare domíni separati. La nostra Costituzione già recepisce questa istanza che implica un progetto progressivo che si svolgerà nei prossimi decenni e deriverà da una pluralità di modi di rappresentatività dei cittadini in forme di democrazia deliberativa nella dimensione globale e locale in contesti di effettivo “glocalismo” partecipativo e auto-riflessivo dal basso verso l’alto. In questo modo l’ecologia si potrà coniugare con la libertà.