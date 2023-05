Un nuovo percorso Its per l’industria della plastica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Viaggiare di pari passo con l’innovazione: è questo che chiede il settore della produzione di articoli tecnici in materiali plastici ed elastomerici, un settore in piena evoluzione, che necessita di personale formato sulle tecnologie più avanzate in materia di riciclo, recupero e studio di materiali ecocompatibili. Un comparto, quello delle aziende attive nella produzione di articoli in materie plastiche, che conta in Veneto oltre 2mila aziende per 27.427 addetti e un valore della produzione di oltre 7 miliardi. Dati che calati nella provincia di Vicenza, le cui aziende richiedono a gran voce i tecnici specializzati, vedono 371 aziende per 7.939 addetti e un valore della produzione di oltre 2 miliardi. A queste esigenze formative risponde l’ITS Academy Meccatronico Veneto con l’avvio per il biennio 2023-25 del corso di Tecnico Superiore di Produzione nell’Industria della Plastica presso il neocostituito Polo ITS Veneto di Bassano del Grappa. Un percorso organizzato con la collaborazione della Fondazione ITS Nuove Tecnologie della Vita di Bergamo e rivolto a 24 giovani in possesso del diploma di scuola superiore, futuri tecnici specializzati proprio sulle tecnologie della produzione di articoli in plastica ed elastomerici secondo i moderni criteri di sostenibilità. Il bando con tutti i dettagli è visibile sul sito www.itsmeccatronico.it, iscrizioni aperte fino al 13 luglio. «Il nostro obiettivo – sottolinea il direttore generale ITS Academy Meccatronico Veneto Giorgio Spanevello - è accogliere le esigenze occupazionali delle aziende e tradurre questo bisogno in un’offerta formativa appetibile per i ragazzi e le ragazze. Con il nuovo profilo nel settore degli articoli in plastica, fortemente sostenuto da Confindustria Vicenza, abbiamo colmato un fabbisogno formativo in un'area non presente in Veneto. Un ambito in cui la componente di sostenibilità è molto forte».

E Lara Bisin, vicepresidente Confindustria Vicenza con delega al Capitale Umano, sottolinea che «questo percorso risponde a un’esigenza che ormai non era più rinviabile – afferma . Le aziende di questo settore sono particolarmente importanti nelle catene globali del valore».

Il nuovo corso rappresenta un’opportunità di istruzione teorico pratica di alta formazione tecnica. Una possibilità aperta a studenti e studentesse alle prese in questi mesi con la scelta del percorso post diploma che vogliono misurarsi in un percorso teorico-pratico di 2mila ore di formazione di cui 800 in tirocinio. «La domanda di professionalità è altissima – prosegue Bisin -. Chi uscirà da questo ITS avrà di fronte a sé tante occasioni di rendere la propria professione soddisfacente e la propria carriera pressoché immediata, per i ragazzi ma, soprattutto, per le ragazze».