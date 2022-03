Un nuovo polo artistico: il dono di Tracey Emin alla città in cui è cresciuta

Ascolta la versione audio dell'articolo

8' di lettura

Molte interviste iniziano con un “Come sta?”. Con Tracey Emin la risposta non è banale. L'artista inglese, 58 anni, tra i finalisti del Turner Prize nel 1999 con My Bed, una delle sue opere cardine, e da lì in poi donatrice di letti sfatti, tende, luci al neon e dipinti con cui ha narrato i fatti della sua vita, ha qualcosa in più da dire, considerato cosa le è successo negli ultimi due anni. Nel 2020, in primavera, le è stato diagnosticato un carcinoma squamoso della vescica, un tumore particolarmente aggressivo a causa del quale le sono stati asportati vescica, uretra e utero. Pensava di non arrivare a Natale e invece eccola qui a parlare con noi. Quindi, Emin, “Come sta?”.

L'ex garage, diventato parte integrante della casa di Emin. (Foto di Maureen M. Evans)

«Prima ho scritto una lista», dice con voce cantilenante e con l'accento del Kent ancora vibrante, nonostante abbia lasciato Margate, dove è cresciuta, oltre 40 anni fa. Ora ci è tornata: lì ha il suo studio in un'ex tipografia, lì aprirà una scuola d'arte in un ex stabilimento balneare e lì, in un ex obitorio, ci sarà un piccolo museo con opere sue e degli artisti emergenti della scuola. «Una lista di cose positive. Tipo: sono qui, e sono viva». Emin adesso sta bene. Ha fatto un check-up proprio poco prima di questa intervista. «Per sei mesi basta visite. Mi sto allontanando dal cancro: le cose cambiano».

Loading...

Tracey Emin è oggi una delle maggiori artiste britanniche viventi. Era tra i Young British Artists (lo stesso gruppo di Damien Hirst) che hanno iniziato ad esporre collettivamente dopo il diploma al Goldsmiths College di Londra. Ha insegnato alla Royal Academy. Ha firmato un padiglione britannico alla Biennale di Venezia. Ed è stata insignita di una delle onorificenze più prestigiose, l'Ordine dell'Impero Britannico. Il 22 marzo riceverà il Whitechapel Gallery Art Icon 2022, nona artista a ottenere il riconoscimento. In primavera sarà al Jupiter Artland , la galleria dispersa nel bosco di un parco fuori Edimburgo, in Scozia, con I Lay Here for You, scultura in bronzo di una donna a terra, sciolta in uno stato che potrebbe essere di lussuria, oppure di disperazione.

La sua “Tide line” (2019). (Foto di Maureen M. Evans)

È una fase di rinascita, per lei e − sorprendentemente − per Margate, il luogo dove ha vissuto la prima parte della sua vita, segnata dall'abbandono scolastico a 13 anni, da uno stupro, da alcuni tentativi di suicidio. Nessuno si aspettava che tornasse. Invece l'ha fatto, e alla grande. Cinque anni fa, insieme al suo amico (ed ex partner) Carl Freedman, gallerista, Emin ha comprato un complesso di edifici vicino al mare. Lui ha trasformato la sua parte in galleria, lei ha ricavato studio, appartamento, archivio, roof garden e una spettacolare piscina piastrellata di azzurro. Quando morirà, tutto questo diventerà il museo di Emin. Avevo letto che sarebbe diventato una specie di mausoleo, ma lei lo esclude: «Non credo sarebbe permesso». Piuttosto desidera che le sue ceneri vengano messe accanto a quelle di sua madre e di Docket, il gatto. «Siete mai stati a Mosca, dove si cammina intorno al corpo di Lenin? Si fa il giro in silenzio: è vietato parlare. Ho sempre pensato che fosse molto cool».

Emin con i suoi due gatti: Teacup (ai lati) e Pancake (in centro). (Foto di Maureen M. Evans)

Oggi l'artista ha comprato altri immobili in una Margate che si sta gentrificando rapidamente. A cinque minuti di strada ci sono i bagni estivi e l'obitorio che diventeranno scuola e spazio espositivo. La Tracey Emin Foundation, gestita come un'istituzione no profit, includerà anche un parco di sculture, residenze per artisti, sale per conferenze e un club di disegno dal vero, così «ogni bambino di Margate che vuole imparare a disegnare, potrà farlo». Non c'era niente di tutto questo, quando lei era piccola. Nemmeno le 100mila sterline che ha promesso per finanziare il progetto di un parco per lo skateboard, un'altra delle sue passioni. È tutto straordinariamente generoso, ispirato, impegnato. Riflette molto Emin, la sua personalità insomma. «È come se avessi preso un periodo sabbatico», dice parlando dei mesi in cui è stata malata. «Del tempo per fermarmi a riflettere e chiedermi: qual è il senso di tutto questo? Perché sono un'artista? Che cosa faccio? E perché lo faccio? La risposta è arrivata, improvvisa. So che cosa sto facendo. Voglio che la mia arte migliori la vita delle persone».