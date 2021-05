Un nuovo Rinascimento sulle rive del Ticino per rilanciare l’economia

2' di lettura

Per il sindaco Mario Fabrizio Fracassi, è «un sogno che si avvera»: fare di Pavia una città d’acqua, valorizzando le aree attorno al Ticino attraverso la riqualificazione dei percorsi ciclopedonali e delle aree verdi, con l’obiettivo non solo di rigenerare il territorio dal punto di vista ambientale, ma anche di creare nuova occupazione e rafforzare l’inclusione sociale. Il progetto «Pavia città d’Acqua», selezionato da Regione Lombardia tra i 12 vincitori del bando e destinatario di 15 milioni di euro di fondi Ue, fa parte di un piano ampio e ambizioso che la nuova amministrazione ha avviato dopo il suo insediamento, due anni fa. «Il nostro obiettivo è rilanciare questa città e riportarla ai fasti che merita», spiega Fracassi, che parla di «Rinascimento» di Pavia, fondato su quattro asset: «Ambiente, innovazione, cultura e bellezza», precisa il sindaco. Un piano che prevede la collaborazione tra con gli altri enti locali, con l’Università, con le associazioni industriali e con i privati e che fa leva su riqualificazione urbana e coesione sociale. «Pavia era la seconda città industriale della Lombardia – osserva il sindaco –. Non pretendo che torni a esserlo, ma almeno a recuperare il ruolo perduto, attraverso la riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree industriali dismesse. Vogliamo rendere la città attrattiva per le persone e per le imprese, valorizzando anche la vicinanza con Milano, attraverso il potenziamento delle connessioni con il capoluogo». In questo contesto, si inserisce il progetto di un nuovo Waterfront, che ha un valore di oltre 16 milioni di euro (di cui 15 stanziate dalla Regione, come detto).

La strategia prevede interventi materiali, ad esempio per la realizzazione di una cascina urbana, la riqualificazione e il recupero di parchi e edifici in disuso. Ma anche una serie di azioni immateriali, per migliorare la qualità della vita e i servizi della città e la sua appetibilità anche turistica.

