Un nuovo vocabolario da Zegna, colori e spirito di adattamento da DSquared2

Fisico, digitale, ibrido: le modalità di presentazione della fashion week maschile che si è aperta ieri a Milano sono intricate almeno quanto il momento confuso che stiamo vivendo. Prontezza e adattabilità sono il solo modo per sopravvivere evolvendosi. La moda segue, creando nuove estetiche che rispondono proprio a questi bisogni, evolvendosi a sua volta. Se l’abito sartoriale è giurassico nella sostanza ingessata del doppiopetto con cravatta, la sartorialità, ovvero la cura estrema della realizzazione unita alla ricerca della materia, non ha tempo, e può prestarsi a categorie che un tempo nemmeno sfiorava.

Della fusione - mentale e materiale - di formale e sportswear, Alessandro Sartori, direttore artistico di Zegna, è paladino da sempre, tanto da aver traghettato esteticamente lo storico marchio, da poco quotato in borsa a New York - via Ermenegildo dal nome, e nuovo logo in forma di strada: è tempo di rebranding, nel segno di incisività ed efficacia - in un ambito espressivo corrente e calzante, che abbandona l’aplomb sabaudo ed è fatto invece di semplificazione, comfort estremo e soprattutto modularità. La sfilata è sostituita da un video che muove continuamente da scenari sublimi di alta montagna ad interni astratti e quasi mentali, ed è seguita da una presentazione tecnica dal vivo.

Colpisce lo spirito mutante dei cappotti a doppio strato, delle overshirt utilitarie, dei nuovi suit: tre pezzi composti da blazer, pantaloni e giacca a vento, realizzati nello stesso colore e medesimo materiale, ma in pesi differenti, per consentire innumerevoli permutazioni. Sartori crea un vocabolario, ma caldeggia l’interpretazione personale, con una apertura all’esterno che è il vero punto di scarto. In tempi di me generation, l’autodeterminazione del singolo è sacra, ma è meglio se accompagnata dall’eleganza che Zegna mantiene anche nei momenti più pragmatici.

I gemelli Caten tornano a sfilare con DSquared2, ed è un energico tripudio di strati su strati, dal poncho al piumino ai jeans ai bermuda, accessoriati di bisacce, orsetti e di zaini da montagna realizzati in collaborazione con Invicta. Un look che è invero un teorema di adattamento, per chi non ha paura del freddo, del campeggio o dei voli low cost con franchigie che minimizzano il bagaglio a mano, quindi si porta tutto addosso.