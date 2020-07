Un’occasione unica per avvicinare nord e sud Oggi ci sono le condizioni per realizzare la perequazione infrastrutturale, che la Costituzione indica come premessa per rafforzare l’autonomia regionale di Andrea Filippetti e Antonino Iacoviello

La vicenda della negoziazione sul Recovery Fund segna un momento importante del processo di integrazione europea, sancendo di fatto la nascita di debito europeo, da finanziare anche con gettito fiscale comunitario. Questo segue dei passi significativi già intrapresi dalla politica monetaria attraverso i recenti programmi di acquisto di bond della Banca centrale europea, che si muovono in estremo equilibrio lungo il confine del suo mandato tracciato dai Trattati europei.

L’accordo mostra ancora una volta che l’Europa è capace di slanci in avanti nei momenti decisivi. Diversamente dall’esperienza della reazione alla crisi economica del 2008, gli Stati membri hanno scelto una via diversa, creando i presupposti per interventi incisivi a livello nazionale per il rilancio dell’economia. Per tutti i Paesi, e in particolare per l’Italia, è il momento della responsabilità.

La condizione attuale costringe la classe politica, e non solo, a un momento di programmazione per redigere il Piano di progetti che dovrà convincere l’Europa per lo stanziamento dei fondi del Recovery Fund, o meglio, Next Generation Eu. La programmazione dovrà considerare anche le risorse dei Fondi strutturali, e quelle derivanti dalla possibilità, straordinaria, di riprogrammare i fondi strutturali correnti.

Per cogliere al meglio le straordinarie potenzialità di tutti gli strumenti a disposizione occorre una pianificazione strategica ambiziosa, che sappia coniugare interventi strutturali con incisive riforme istituzionali. Finalmente, sembra possibile affrontare con decisione i nodi critici che condizionano lo sviluppo del Paese. I prossimi mesi e anni potrebbero essere decisivi per le prospettive dei Paese, da troppo tempo impantanato dal punto di vista economico e istituzionale.

Riguardo al primo profilo, in Italia la produttività è ferma da un ventennio, con effetti negativi su crescita e salari. Per quanto attiene il secondo profilo, l’Italia non ha ancora deciso se completare la piena realizzazione del modello regionale, o se tornare verso un più rassicurante statalismo.