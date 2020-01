Un osservatorio per Vera C. Rubin

Il moto delle stelle all'interno delle galassie era diverso da quello che ci si sarebbe potuto aspettare a partire dalle leggi di Keplero. Ogni stella si muove “rispondendo” alla massa contenuta all'interno della sua orbita. Man mano che ci si allontana dal centro le stelle dovrebbero rallentare, come succede per i pianeti del nostro sistema solare. Vera invece misurava curve di rotazione piatte, le stelle non rallentavano affatto. In altre parole, le stelle si muovevano troppo velocemente e avrebbero dovuto andarsene per i fatti loro non più trattenute dall'attrazione gravitazionale della loro galassia. Visto che invece le galassie avevano l'aria di essere stabili bisognava immaginare che contenessero molto più massa di quella visibile sotto forma di stelle, di gas e polvere. Una discrepanza che era già stata notata da Frank Zwicky per gli ammassi di galassie.

Vera divenne la mamma della materia oscura galattica. Una delle scoperte più straordinarie dell'astrofisica del secolo scorso. Grazie ai suoi risultati adesso sappiamo che il 90% della materia della nostra galassia (e di tutte le altre) non emette radiazione che può essere misurata dai nostri strumenti. Non sappiamo da quali particelle sia formata questa massa così importante, così pervasiva e così oscura.

Un risultato così importante avrebbe forse meritato un premio Nobe l, invece per ricordare Vera ci sarà un telescopio che è stato progettato per studiare la materia oscura e l'ancora più misteriosa energia oscura che dominano il nostro universo.

Con un grande campo di vista che verrà fotografato con immagini da 3,2 gigapixel, il telescopio mapperà la distribuzione di miliardi di galassie, una valanga di dati che ci aiuteranno a capire meglio il lato oscuro del cosmo.

Il Vera C. Rubin Observatory entrerà in funzione l'anno prossimo e sarà rivoluzionario, sempre che la proliferazione dei satelliti per fornire internet non riempia le immagini di brillanti strisciate. Al momento questa è la grande preoccupazione degli astronomi che, ad ogni lancio di gruppi di satelliti Starlink, quando i satelliti sono ancora tutti insieme in orbita bassa, vedono il cielo riempirsi di stelle artificiali più brillanti di quelle vere.