Un padovano a Londra per liberare la musica

C’è una musica per tutto: per lavorare, per calmare il gatto, per la ginnastica, per fare shopping. Il sottofondo adatto aiuta, se invece è sbagliato l’effetto è opposto: «Metti che un negozio di jeans suoni un disco di Ed Sheeran: sembra perfetto, ma piace talmente che le clienti, prese dalla musica, non trovano altrettanto gradevole l’indumento che provano e lo lasciano lì. E chi troverebbe piacevole un massaggio con un sottofondo rock?».

Marco Rinaldo, padovano, ha un orecchio musicale che ha trasformato in impresa: in Inghilterra ha fondato Rehegoo (rehegoo.com/it/), un music service provider operativo dal 2015 con un obiettivo: abbattere le barriere che impediscono alle aziende e ai content creator di utilizzare la musica di cui hanno bisogno, senza licenza, né burocrazia. Rehegoo detiene oggi 1,3 milioni di canzoni: è fra l’altro il primo produttore mondiale di musica rilassante, ma spazia nei diversi generi (energetic, zen, musica d’atmosfera) e lavora al fianco delle aziende per fornire la musica perfetta per le loro attività, studiando le esigenze di ogni settore e cliente specifico, dall’hotellerie alla grande distribuzione passando per luxury e retail.

Patito di musica e di suoni in generale (come quelli delle onde) da sempre, Rinaldo ne ha ascoltati di tutti i tipi quando il lavoro per una società immobiliare lo portava a viaggiare per il mondo: «A un certo punto ho lasciato tutto e sono ritornato sui miei passi: gli stessi luoghi, la stessa musica, ma questa volta acquistavo i cataloghi, miglioravo suoni e qualità, anche la grafica. Poi ho iniziato a proporla a piattaforme come Spotify e ho visto che funzionava, che c’era un mercato».

Un mercato che chiede suoni piacevoli, ma anche veri, utili: «Ci sono bambini che si addormentano solo con il rumore del phon o dell’automobile in movimento: può essere utile averlo a portata di mano senza dover fare chilometri. Abbiamo messo a punto anche il sottofondo adatto ad attività di dog therapy». Oggi i filoni su cui si muove Rehegoo sono tre: la musica venduta ai digital store (proprio come Spotify o Youtube: ognuno può cercare quello che gli interessa, ad esempio musica per concentrarsi), la musica a misura dei diversi business (recentemente sono state avviate nuove collaborazioni sul mercato italiano con Despar, Interspar, Eurospar, Original Marines, McArthurGlen, Casa Cipriani, Piazza Italia, Happy Casa, Bata e Leroy Merlin) e un terzo fronte che sarà lanciato a breve, con una app.

Il sogno «è portare la musica ovunque, ma anche dimostrare a tanti giovani artisti che si può vivere di musica. Certo, se trovo il talento che può sfondare lo accompagno io stesso in un casa discografica. Chi invece si diverte a comporre può vendere a noi i propri pezzi; c’è chi all’inizio fa uno o anche più lavori tradizionali – l’insegnante, il barista - per mantenersi, ma si può arrivare a guadagnare abbastanza da dedicarsi solo alla propria passione».