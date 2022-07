Un paese, due sistemi: 25 anni fa Hong Kong tornava alla Cina. Xi Jinping: «Non si cambia»

Lee ha poi spiegato che la legge sulla sicurezza nazionale ha salvato Hong Kong dal caos, mentre lo stato di diritto è alla base del successo della città: si tratta di due fattori di sviluppo da combinare all’elevata connettività internazionale e al ruolo dei territori di porta di accesso per la Cina continentale. Lee si è impegnato a mantenere la competitività di Hong Kong e il suo status di hub finanziario e marittimo internazionale in forza della sua economia più libera del mondo, sottolineando le sfide, tra cui la crisi finanziaria globale e il Covid.

Chi è il nuovo Il nuovo leader

Sessantaquattro anni, di cui 40 spesi da “super poliziotto” nel settore della sicurezza, ha promesso di sviluppare settori emergenti come la tecnologia e l’innovazione, e di fornire più alloggi per la città meno abbordabile del mondo pur senza fornire dettagli.

Questo sviluppo sarebbe alla base per la soluzione dei problemi economici e per migliorare i mezzi di sussistenza degli oltre 7 milioni di residenti. Lee e la sua squadra di governo hanno tenuto il giuramento in mandarino, in linea con le cerimonie precedenti. Storicamente, invece, i discorsi inaugurali sono stati fatti in mandarino e cantonese.