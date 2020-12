Un parco più vecchio da gestire Il taglio dei budget rallenta la sostituzione di Gian Primo Quagliano

La pandemia ha colpito duramente gli acquisti di autovetture dei privati, ma ancora più forte è stato l’impatto sugli acquisiti delle aziende. A fine novembre le immatricolazioni a privati accusano un calo del 20,5%, quelle a società perdono invece il 27,3%, mentre quelle per noleggio a lungo termine calano del 26,6% e quelle per il noleggio a breve addirittura del 53,8%. Una vera catastrofe temperata solo in parte da un sistema di incentivi basato sull’errato presupposto che le vetture elettriche e a basso impatto, se adeguatamente sostenute, avrebbero potuto colmare i vuoti aperti nelle vendite dalla pandemia. Non è andata così e non poteva andare così perché non ci sono ancora le condizioni perché l’auto elettrica e dintorni diventi una soluzione di massa e in particolare in quello delle flotte.

Le soluzioni di massa continuano ad essere le alimentazioni tradizionali. Per le flotte aziendali la catastrofe 2020 ha determinato dunque un allungamento della vita media delle auto del parco che, dopo la crisi del 2008, aveva abbandonato l’anzianità ideale di 36 mesi per la sostituzione per avvicinarsi sempre più ai 48 mesi ed ora sembra destinata ad aumentare ancora.

D’altra parte - dice Giovanni Tortorici, presidente di Aiaga, l’associazione degli acquirenti e gestori di auto aziendali – non si può certo pensare che le direzioni delle aziende, alle prese con crolli di fatturato e grandi problemi finanziari, autorizzino l’acquisto di nuove auto, tanto più che con la pandemia le percorrenze sono drasticamente calate. Occorre poi considerare che vi è anche chi pensa e teorizza che dopo la pandemia molti viaggi di affari potrebbero essere sostituiti dalle varie modalità di “incontri virtuali” che, bon gré mal gré, abbiamo imparato ad usare in questo terribile 2020. Che poi questo succeda è tutto da dimostrare, ma oggi la vulgata è questa.

Naturalmente chi sostiene che le aziende si salvano riducendo i costi e non aumentando i ricavi, ha buon gioco e buona stampa in questo periodo e la conseguenza è che non è affatto scontato che, superata la pandemia, si torni immediatamente ai ritmi di rinnovo e di crescita dei parchi auto aziendali del passato. In periodi di vacche magre cala il partito di quelli che pensano che la ricchezza si costruisce investendo e che il risparmio ad oltranza genera arretratezza e miseria. Questa impostazione sta facendo anche vittime illustri come, ad esempio, le auto elettriche che, assistite da incentivi generosi, potrebbero affermarsi molto di più nelle flotte i cui gestori pensano però che quello in cui viviamo non sia più il tempo dell’immagine e del politicamente corretto, ma quello del risparmio.

Non si può però pensare che la pandemia abbia bloccato l’attività dei gestori di flotte aziendali, anzi sta succedendo esattamente il contrario. Proprio Aiaga sta mettendo a punto un programma molto intenso per preparare i fleet manager a svolgere meglio i loro compiti tradizionali, ma anche a svolgere nuovi compiti come, ad esempio, quelli legati alla sempre più stretta integrazione tra le tre aree della mobilità aziendale e cioè la gestione della flotta, i viaggi aziendali e la mobilità casa-lavoro. Robert Satiri, presidente della Giunta di Aiga fa considerazioni anche sulla necessità che le case seguano più da vicino i problemi di gestione delle flotte per poter articolare offerte sempre legate alle esigenze.