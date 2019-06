Conte, un partito del premier può valere il 12%

Infine, il sondaggio ha provato a chiedere al campione come accoglierebbe un partito unico di centrodestra che avesse fra i suoi azionisti la Lega di Matteo Salvini, Fdi di Giorgia Meloni e l’eventuale nuovo partito di Giovanni Toti. Ebbene, un partito siffatto potrebbe contare sul 45% dei consensi. «Sappiamo – dice Noto – che in politica spesso 2 più 2 non fa quattro ma tre. In questo caso, invece, sembra che il “partito somma” riuscirebbe a mantenere i consensi dei singoli partiti fondatori senza perdere consensi».

Il sondaggio dà uno spaccato dei “pesi” che si muovono al centro. Anche se Noto avverte: «Occorre tener conto che quando si testa un partito che ancora non c’è, di solito è facile sovrastimarlo perché l’elettorato vi ripone una sorta di attesa che potrebbe aumentare il consenso rispetto a quello reale». In ogni caso, nell’elettorato è presente una grande attenzione nei confronti delle novità che potrebbero affacciarsi sulla scena politica. E questo in un momento di grande incertezza e di grande volatilità del consenso elettorale (basti pensare ai cambiamenti radicali che si sono manifestati negli orientamenti elettorali nell’arco di un solo anno), rappresenta un argomento di importante riflessione per i leader.

C’è poi il tema “centro” ed elettorato “moderato” che, anche da questo sondaggio, sembra essere quello in maggiore movimento, caratterizzato da grande dinamismo. «In realtà – spiega Noto – il centro in Italia è talmente vasto che, a parte Lega, Fdi e i piccoli partiti della sinistra, tutte le altre formazioni politiche possono definirsi moderate».

«Quello che vale oggi per ottenere consensi – aggiunge il sondaggista – più che l’area di riferimento, è l’avere una linea precisa e magari anche divisiva da “o con me o contro di me”. In definitiva, per il successo più che il posizionamento conta il progetto e la comunicazione. Salvini docet».