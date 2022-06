«Un pass per chi investe sulla transizione green»

Bene il termovalorizzatore

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato la decisione di voler costruire un nuovo termovalorizzatore da 600mila tonnellate annue, con cui si punta a produrre il fabbisogno di energia elettrica di 150mila famiglie l’anno e risparmiare il gas utilizzato da 60mila famiglie l’anno. Una richiesta, quella di un nuovo termovalorizzatore di ultima generazione, che Unindustria faceva da anni, e che potrebbe rappresentare un passo importante non solo sul fronte dello smaltimento dei rifiuti ma anche su quello del risparmio energetico. «Quello che dobbiamo impegnarci a comunicare, anche come imprese – dice il vicepresidente di Unindustria – è che un impianto di termovalorizzazione costruito oggi, grazie alle nuove tecnologie, è sostenibile in un’ottica di economia circolare. Solo basandosi sui dati scientifici e tecnici si possono superare i pregiudizi». Anche perché, aggiunge, ormai il futuro è nell’economia circolare: «Il ciclo dei rifiuti non può che chiudersi con la loro valorizzazione producendo energia».

Aziende sempre più verdi

Intanto le imprese del Lazio hanno iniziato a fare la loro parte sulla svolta green. In base a una indagine realizzata da Unindustria sulle imprese del Lazio, che verrà presentata nei prossimi giorni, il 62% ha adottato programmi di monitoraggio e/o miglioramento delle proprie performance ambientali, e il 20% ha in progetto di seguire questa linea. «Ormai – evidenzia Turriziani – la sostenibilità ambientale è diventata un valore intrinseco all’azienda. In qualsiasi settore, chi fa un investimento in un nuovo impianto o nella riconversione di uno già esistente, lo fa avendo in mente il concetto della transizione energetica. E questo al di là della convinzione che ci siano a lungo andare minori costi e maggiori ricavi dal processo produttivo, o che il mercato e i consumatori possano premiare le imprese più green».

Aiutare le piccole imprese

Ora la sfida è far sì che le tematiche della transizione energetica emergano con più convinzione soprattutto tra le piccole imprese. «Se un imprenditore mi venisse a chiedere cosa deve fare per investire nella sostenibilità ambientale – afferma Turriziani – gli risponderei di riflettere un secondo sul fatto che molto probabilmente già sta facendo qualcosa su questo fronte, solo che non ne è consapevole o non ha pensato a una certificazione green. Le grandi aziende, bene o male, hanno già un bilancio di sostenibilità. Quelle piccole devono ancora arrivare a una certificazione».

Secondo il vicepresidente di Unindustria «non ci sono settori più o meno sensibili alla transizione green. Il problema è legato alla dimensione aziendale. Bisogna arrivare a stimolare gli enti competenti affinché incentivino, stanziando fondi, la formazione professionale in azienda. Per creare figure che portino alla certificazione ambientale». Anche perché il 20% delle aziende del Lazio vede nei fondi uno strumento in grado di incentivare il sistema di certificazione ambientale.