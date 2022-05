Un patto per le competenze del settore Culturale e Creativo

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Il rapporto tra professioni, formazione e occupazione è oggi uno dei principali topos delle ricerche sulle politiche culturali. La pandemia, che ha mostrato con chiarezza la fragilità di tutto il comparto creativo, ha messo in luce un mercato del lavoro ancora molto immaturo, con un profondo scollamento tra domanda e offerta, tra livello professionale e retribuzioni, tra formazione di base e competenze richieste. Fra le crepe di queste debolezze, negli ultimi mesi, si sono moltiplicate ricerche e progetti che indagano la situazione degli operatori culturali, alimentando il dibattito europeo su come l'aggiornamento delle competenze sia uno strumento per sostenere i processi di cambiamento in atto all'interno del settore.

In questo contesto, la Commissione Europea ha lanciato il primo Pact for Skills per le Industrie Culturali e Creative: un meccanismo di cooperazione sviluppato all'interno della European Skills Agenda e volto a far dialogare gli attori chiave della filiera, da quelli regionali a quelli europei, con l'obiettivo di trasformare le esigenze del settore culturale in percorsi di upskilling e reskllling per i suoi lavoratori.



Che cos'è il Pact For Skills

Dopo il settore dell'automotive, dell'aerospaziale, delle costruzioni e dell'agroalimentare, anche le industrie culturali e creative avranno il proprio Pact for Skills - Patto di settore sulle competenze. L'obiettivo della Commissione Europea, che di fatto l'ha inserito per la prima volta tra i 14 Ecosistemi strategici della Nuova Agenda Industriale della UE, è quello di innescare un processo di identificazione e analisi dei fabbisogni formativi del settore, sia su scala nazionale che europea, per permettere alle ICC di affermare la propria centralità nell’economia dell’Unione e dei suoi paesi membri.

Loading...

La nuova dimensione economica della cultura, che va progressivamente sostituendosi al paradigma precedente che la interpretava come un accessorio prettamente istituzionale e politico, continua a richiedere assestamenti strutturali in ogni suo ambito: dalla perimetrazione del mercato alla dimensione legislativa, dalle politiche del lavoro fino ai percorsi di studio. In tutte queste aree, oggi si scontano gli effetti di percorsi formativi non coerenti con l'evolvere dei contesti in cui si opera e che nutrono l'inadeguatezza delle attuali categorie professionali. In questa situazione di urgenza, si inseriscono le azione di coordinamento europeo del Pact For Skills: tavoli informali di lavoro in cui i principali attori di settore, dai network europei alle autorità locali, si confronteranno sui bisogni del comparto e sulla definizione di una tabella di marcia per la riqualificazione e il riconoscimento delle competenze dei lavoratori della cultura.

Il piano di lavoro, presentato in occasione dell'evento di lancio di ArtLab 2022, si basa su un processo aperto e inclusivo che coinvolgerà tutti coloro che hanno sottoscritto o vorranno sottoscrivere il Creative Pact for Skills Manifesto: un documento prodotto tra novembre 2021 e febbraio 2022 dalla Commissione Europea, insieme allo European Creative Business Network e alle sue organizzazioni associate, in cui si sottolinea in particolar modo la necessità di promuovere il riconoscimento dei titoli tra i Paesi dell'Ue, sostenendo anche in ambito culturale la diffusione delle qualifiche professionali basate sullo European Skills, Competences and Qualification (ESCO) e sullo European Qualification Framework (EQF), i quadri europei che permettono di confrontare ed equiparare le competenze professionali, e non i titoli i accademici, nei diversi Paesi.

Tra i bisogni formativi rilevati dal documento, è stata rilevata l'urgenza di intervenire sulle capacità e sulle competenze per l’ambiente digitale e la transizione verde, ma anche fortificare le competenze gestionali, finanziarie e imprenditoriali, nonché le competenze trasversali per promuovere l'innovazione intersettoriale. Certo oggi è molto difficile immaginare come dalle specificità nazionali si possa costruire un quadro europeo di competenze, soprattutto se pensiamo alla frammentazione del settore, per questo è importante pensare al Pact for Skills come una cornice dentro cui ogni paese europeo può sperimentare e costruire il proprio quadro delle competenze, fondato su bisogni, legislazioni specifiche ed esigenze territoriali. Dal lancio del partenariato europeo il 28 aprile 2022, di cui fanno parte saltanto tre organizzazioni italiane Fondazione Fitzcarraldo, Materahub e Accademia del Teatro la Scala, la partecipazione al gruppo di lavoro informale rimane aperta ma soggetta a valutazione. È possibile inviare la propria candidatura tramite la piattaforma della Commissione Europea per poi scegliere a quale Pact for Skills aderire.