Un patto sociale per realizzare un progetto Paese

3.Nonostante tutte le operazioni di questi anni la pressione fiscale rimane troppo alta su tutti: cittadini, lavoratori, imprese. La delega fiscale è al centro del dibattito politico perché disegna cosa sarà il fisco e quindi cosa sarà la società dei prossimi anni. Le visioni sono opposte – come sul lavoro – e non potrebbe essere diversamente. Qui sarà molto più complesso trovare un ordine, ma è indubbio che alcuni princìpi possono essere individuati. Costo del lavoro più basso, utilizzo di alcune tassazioni semplificate, amministrazione più semplice, contrasto intelligente all’evasione, solo per citare alcuni paragrafi del tema.

Su questo terreno si può e si dovrebbe costruire un nuovo patto. La finestra temporale non è ampia – così come non lo fu nel 1992/93 – e il lavoro è complesso. Occorre guidare l’esercizio senza paure e senza perdere tempo. L’Italia ha una grande sfida davanti che le impone non l’Ue, ma i suoi cittadini e le sue imprese. Forse un patto sociale sarebbe lo strumento per assicurare crescita, riequilibrio territoriale e coesione sociale.