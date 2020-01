Un Paul Klee per Angela Rosengart

Seguirono altri incontri...

«Molti; veniva in galleria e noi andavamo nel suo studio (lei e suo padre da quegli incontri trarranno numerose fotografie presenti in mostra, ndr). C’erano oggetti dovunque nei suoi atelier e sua moglie Jacqueline - indica una foto che ne fissa il preciso istante - una volta tentò di convincerlo a ripulire il suo studio. Lui che non ne voleva sapere, per caso si fece sfuggire un sì. E lei fu veloce nel cercare di approfittarne per mettere ordine e fare pulizia. Ogni cosa parlava di Picasso...».

Che aria si respirava in quelle case ?

«Vede quella foto davanti al lavabo, con quei piatti apparecchiati alla buona? Era la loro casa, nel giorno del loro matrimonio e così si festeggiava a Vallauris...» . Sorride.

Dunque l’amicizia condizionò le sue scelte di collezionista e di gallerista?