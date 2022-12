Un percorso benessere vista mare: la nuova spa destinazione in Costiera

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il modo migliore per arrivarci è via mare. In questa coda d'estate fuori tempo, con 20, 25 gradi a novembre, Positano regala i cieli blu smaltati della Costiera e una navigazione sottocosta frizzante di risacca. Villa Treville è un punto bianco in mezzo al verde di pergolati e giardini, agrumi e macchia mediterranea, felci e orchidee, con terrazze che digradano fino agli scogli. L'eco di un passato di ospitalità privata, geniale e capricciosa, dove arte marocchina e Settecento napoletano convivono, permea un'idea di lusso estremo ma di casa, un'accoglienza tanto su misura quanto rilassata. Questa era la casa di Franco Zeffirelli sempre aperta agli amici, un'opera continua e continuamente rinnovata, come uno spettacolo dal finale mai scritto, rinviato ad libitum verso la perfezione, dove il regista si tuffò «con la voglia feroce di renderlo sempre più bello e sempre più mio» e con la «passione di decorare e far teatro». Da qui sono passate le gemelle Kessler e Leonard Bernstein, Maria Callas e Laurence Olivier, Nureyev, Liza Minelli, Anna Magnani, Liz Taylor e la lista potrebbe continuare.

La vista sulla Costiera Amalfitana.

Il centenario della nascita di Zeffirelli ricorrerà il 23 febbraio 2023 e già all'ultima mostra del cinema di Venezia è stato presentato un ritratto intimo e inedito di questo Conformista ribelle, scritto e diretto da Anselma Dell'Olio. Di tanta eredità estetica e socialità sontuosa oggi Martino Acampora, general manager di Villa Treville, scelto dall'attuale proprietario americano Govind Friedland, ha ereditato il peso della responsabilità e la disinvoltura della bellezza a portata di mano. Mare, cibo, arte, cultura, artigianato e una qualità dell'aria profumata di gelsomino, erbe aromatiche e salsedine: questa è la base del territorio su cui si innesta la fluidità di un ineccepibile servizio a cinque stelle dispensato con informalità familiare. Tre le ville, la Rosa, l'Azzurra, la Bianca, un numero ridotto di suite, 16 in tutto, ciascuna arredata e tagliata in modo diverso, con due caratteristiche comuni: l'affaccio sul mare e un repertorio di salle de bain che assomigliano più a room spa per dimensioni, vasche hi-tech, cromoterapia, cupole da hammam e mosaici romani.

Loading...

Se c'è una caratteristica dell'hôtellerie d'alta gamma di ultima generazione è la declinazione di un concetto di vacanza (con l'offerta correlata di comfort e divertimento) integrata al benessere, dove salute ed estetica, prevenzione e percorsi rigenerativi sono parte del piacere di regalarsi una pausa di cura di sé, dei propri interessi come del proprio corpo. Qui a Villa Treville la salute comincia dal piatto, con una cucina a base di ingredienti naturali, dove tutto viene preparato e cotto al momento e a vista, ma la novità della stagione è l'apertura de La Traviata Wellness & Spa. Studiata in collaborazione con la cosmetologa pioniera della medicina estetica non-invasiva Barbara Sturm, il progetto ha ridisegnato gli spazi della ex serra a grandi vetrate, la Green House, senza intaccare la struttura originaria e permettendo di ricavare un bagno turco e sale trattamenti con lettini multifunzione che guardano il mare.

La Green House della Traviata Wellness & Spa di Villa Treville, in collaborazione con Dr. Barbara Sturm, con lettini multifunzionali Lemi che guardano il mare.

Ci si stende sotto le volute liberty di ferro battuto laccato verde, il suono delle onde in lontananza, il profumo degli ingredienti botanici a chilometro zero, coltivati negli orti della Villa, e si sperimentano i trattamenti signature, da #SturmGlow a Super Anti-Aging o Darkner Skin Toner. Il menu spa ha come priorità la filosofia antinfiammatoria della Sturm e punta a trattamenti non chirurgici per contrastare l'invecchiamento della pelle. A questi, si affiancano massaggi full body e proposte di coppia. Considerata la beauty guru di Hollywood, venerata da Oprah, Elle Macpherson, Hailey Bieber, Kim Kardashian, Bella Hadid, la dottoressa Sturm porta una ventata di rigore scientifico, celebrities e benessere creativo nella più pura tradizione di “casa Zeffirelli”.

Il contrasto materico di uno degli ambienti della villa.

Il racconto del provato-per-voi di How to Spend it, si concentra in tre istantanee. La prima è la Suite Bernstein: una terrazza che guarda Positano e una lingua di sabbia fra le scogliere a picco, bastoncini crudi di frutta e verdura con champagne sui tavoli in maiolica, un pillow menu con nove opzioni diverse (sperimentiamo per la prima volta il cuscino di farro), la doccia-cupola immersiva, che un tempo era un forno per il pane, le specchiere antiche e il bianco e blu degli arredi che sembrano sottratti al mare, la fontana con l'icona di San Francesco che ci porta a scaricare e rivedere uno dei capolavori più controversi del Maestro: Fratello sole, sorella luna. La seconda istantanea è il trattamento in spa. Barbara Sturm, da scienziata molecolare qual è, ha l'abitudine di dire che «la pelle non è un accessorio beauty: è un organo vivente» e per questo lo scopo è mantenere le cellule forti e vitali.