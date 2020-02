Un percorso lineare per mettersi sulla strada della riforma fiscale

Un punto di partenza potrebbe essere il disegno di legge di iniziativa del Cnel n. 319, depositato agli atti del Senato durante la XVII legislatura, da aggiornare e riorientare in considerazione del tempo trascorso. Le competenze per farlo ci sono, e, se un rimprovero si può muovere alla cultura giuridica, è di avere sottovalutato le potenzialità del progetto in chiave di legittimazione del suo concorso al progresso anche della normativa di dettaglio.

L’adozione di un codice delle procedure tributarie sarebbe un primo passo per la riduzione dello “spread di certezza del diritto” che separa l’Italia dagli altri Stati europei, e che pesa molto di più di altri e più famosi differenziali.

Il secondo piano della riforma riguarda i contenuti.

Con un Parlamento impegnato su altri fronti, che a torto percepisce l’ordinamento tributario come materia per tecnici, l’iniziativa di un Governo privo di margini di manovra a causa del peso del secondo più elevato debito pubblico europeo, è lo specchio del mutamento in atto delle strutture economiche investite dalla globalizzazione.

Quella che negli anni ’90 del secolo scorso era stata annunciata come l’inversione del rapporto politico che legava lo Stato al suo territorio, e alla ricchezza che vi era contenuta, ora è sotto gli occhi di tutti sotto la forma della crisi dei criteri di riparto della potestà impositiva statale nei rapporti internazionali.