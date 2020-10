Un pezzo del Modello Genova per gestire il Recovery Fund La creazione di una struttura commissariale straordinaria organizzata per filoni progettuali in capo a Palazzo Chigi eviterebbe di disperdere le risorse europee in mille rivoli di Francesco Oddone e Francesco Saraceno

Il Recovery Fund, è stato ripetuto fino allo sfinimento, è un'opportunità e un rischio per il rilancio della crescita in Europa. Un'opportunità perché molti Paesi sono al tappeto dopo due crisi devastanti nello spazio di dieci anni. Un rischio perché l'integrazione europea sarebbe definitivamente affossata se un uso sconsiderato delle risorse desse ragione a chi si oppone a questo progetto (sia pur temporaneo e limitato) di mutualizzazione delle politiche economiche. Al di là delle interpretazioni da azzeccagarbugli che si possono dare delle linee guida pubblicate dalla Commissione europea, utilizzare il Fondo per sussidi a pioggia e tagli delle tasse avrebbe quindi costi economici e politici enormi.



Il Recovery Fund è stato legato ai grandi assi del programma di lavoro della Commissione von Der Leyen, con particolare enfasi sulla transizione ecologica e digitale. Sono campi di intervento per cui la nozione di investimento è da intendersi non contabilmente ma in senso funzionale, come qualunque spesa materiale e immateriale che consenta di aumentare il capitale umano insieme a quello fisico.

La selezione dei progetti a nostro avviso deve seguire tre criteri: in primo luogo l'efficacia, la capacità di avviare la “rivoluzione verde” e sostenere la crescita di lungo periodo, aumentando strutturalmente efficienza, competitività e affidabilità del sistema-Paese; poi, la rapidità di esecuzione, per evitare, come troppo spesso in passato con i fondi strutturali, di non riuscire a spendere le somme allocate nei tempi previsti; infine, ma non da ultimo, la coerenza d'insieme dei progetti, al servizio dei campi d'intervento del Recovery Fund.

Di fronte ai fallimenti dei progetti faraonici del passato è forte la tentazione di concentrarsi su micro-interventi, volti a migliorare il tessuto infrastrutturale diffuso oggi deteriorato (scuole, impianti sportivi, trasporto locale). È quanto recentemente sostenuto da Tito Boeri e Roberto Perotti sulle pagine di Repubblica. Si tratta di una strategia, largamente condivisibile in linea di principio, sulla quale si dovrebbe certamente concentrare l'azione ordinaria dello Stato. Essa ci sembra tuttavia inadatta per un piano straordinario di dimensioni epocali. Puntando su di una miriade di microprogetti sarebbe difficile garantire sia la rapidità d'esecuzione che la coerenza d'insieme. Ci sembra quindi che per il Recovery Fundci si debba concentrare su pochi grandi assi di intervento, cercando di imparare dal passato recente e meno recente.

Qualche settimana fa è stato inaugurato il nuovo ponte di Genova, costruito a tempo di record sotto la supervisione di un commissario straordinario. È replicabile questo modello? Se sì, con quali aggiustamenti? Se è vero che la ricostruzione di un ponte è opera relativamente semplice in termini realizzativi, è innegabile che quanto accaduto in circa un anno dall'avvio dei lavori rappresenta una rottura con le tempistiche cui siamo stati abituati in passato. Il “Modello Genova” sembrerebbe quindi ben adattarsi alle esigenze delineate in precedenza, in particolare il rispetto delle stringenti tempistiche imposte dall'UE.