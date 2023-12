Un piano da 146 milioni per sostenere i soci dall’Op pastori di Nurri

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dal supporto energetico con le rinnovabili all’e-commerce, continuando con il recupero degli oliveti abbandonati per arrivare sino alla logistica. L’Organizzazione produttori unione pastori di Nurri, che conta 600 soci e 20 milioni di fatturato, vara il nuovo piano industriale che prevede investimenti per 146 milioni di euro. Numeri importanti per l’organizzazione fondata 60 anni fa e considerata, da qualche anno, una «realtà importante e all’avanguardia del mondo agropastorale della Sardegna».

Il piano industriale prevede, tra le altre cose, la nascita di una piattaforma di e-commerce per la promozione e la vendita in tutto il mondo dei prodotti delle aziende socie, con una modernissima rete di logistica distributiva e trasformazione del prodotto, un marchio proprio, solide partnership nazionali e quindici vetrine nella sola Roma. Un’iniziativa «importante» come sottolineano i promotori, portata avanti con il supporto della Fondazione ‘Le Eccellenze dei Parchi Naturali della Sardegna’, nata due anni e mezzo fa, nel pieno della pandemia.

Loading...

Il piano industriale prevede, inoltre, la realizzazione di un impianto di surgelazione degli agnelli macellati, un centro servizi per la orticoltura in campo aperto, un altro per il recupero degli uliveti abbandonati. E poi l’investimento per assicurare la tracciabilità dei prodotti, grazie alla nuova tecnologia P-Chip e i cluster di energie rinnovabili. Una delle iniziative più significative riguarda il fronte legato all’approvvigionamento energetico, con un «intervento a favore dei loro soci, che aiuterà ad abbattere i costi per aziende e famiglie e, per le realtà più virtuose, ad un azzeramento». «La Fondazione ha sviluppato uno studio generale dei fattori limitanti lo sviluppo delle aziende del centro Sardegna, secondo il quale il costo dell’energia incide per circa 0,62 centesimi di euro per ciascun litro di latte prodotto e a noi conferito – racconta il presidente Salvatore Pala –. Così come per tante altre attività che rendono ancora vive le nostre comunità del centro Sardegna, energia ed altri macro-costi fissi sono i freni dello sviluppo. Per questo, dal prossimo mese trasferiremo ai nostri soci un pacchetto di Kwh, prodotte nei nostri impianti, che verrà implementato nei prossimi 12-18 mesi per step».

Un modo, come sottolinea il presidente, per «aiutare i nostri colleghi e le loro famiglie a sostenere i costi aziendali e anche quelli familiari, costi che, progressivamente, per le imprese più virtuose potranno arrivare all’azzeramento». Un sostegno importante, come sottolinea dal canto suo il vice presidente Pierpaolo Pani, che arriva «in un momento delicato per il mercato dell’energia, considerato che dal prossimo 10 gennaio cesserà definitivamente il mercato tutelato e ci sarà il passaggio obbligatorio al libero mercato». Pani sottolinea inoltre un altro aspetto: «Consideriamo che le variazioni di prezzo del latte incidono su base annua, mediamente per il 20-30%. Da 1,70 a 2 euro a litro di latte di questa campagna, considerato un picco elevato, possiamo passare a 1,50 ovvero da 0,30-0,50 per litro di latte. Con i nostri 0,62 euro di abbattimento dei costi energetici assorbiremo l’eventuale variazione ed incideremo positivamente sui bilanci familiari ed aziendali delle nostre comunità, dando certezza alla filiera di chi lavora ed opera con noi e in sinergia con noi con logica distrettuale. Quello che vogliamo lanciare è un messaggio di stabilità per le famiglie e di fiducia per le nuove generazioni, cui vogliamo dire ‘restate in azienda, non andate via, tanto si può fare per far crescere l’economia delle singole aziende/famiglie e di tutta la Sardegna centrale».