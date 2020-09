Un piano per i progetti in chiave di sostenibilità Per mantenere la leadership è necessario investire in innovazione e in tecnologie a basso impatto ambientale di Saverio Cecchi

Nella zona della vela gli stand saranno spostati su strutture galleggianti, in modo tale che si allarghi lo spazio e ciascuno stand diventi una sorta di isola privata

Per mantenere la leadership è necessario investire in innovazione e in tecnologie a basso impatto ambientale

4' di lettura

In questo primo anno e mezzo del mio mandato di presidente di Confindustria nautica la fiducia nell’eccellenza delle nostre imprese e nel valore del settore è sempre stata al centro del mio lavoro e di ogni mia riflessione. A giugno 2019 ho raccolto l’eredità importante di Carla Demaria e dei due past president che l’hanno preceduta, Anton Francesco Albertoni e Massimo Perotti. Loro prima di me hanno guidato l’associazione e a loro va il mio primo pensiero e ringraziamento per quello che hanno fatto e per l’eredità che mi hanno lasciato. Da parte mia ho assunto l’impegno di guidare Confindustria nautica con responsabilità nei confronti dell’intero comparto della nautica da diporto, dei suoi 22mila addetti diretti e di tutta la sua filiera di oltre 180mila occupati.

Nel corso di questi mesi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato sodo per il bene del nostro settore, fiore all’occhiello del made in Italy, che difendiamo e promuoviamo da sempre con orgoglio. Personalmente ho puntato con grande convinzione sul dialogo, in ogni occasione, promuovendo il confronto con tutti, sulla scorta dei miei trentadue anni di esperienza in seno all’associazione. Confindustria Nautica è fortemente rappresentativa, in Italia e all’estero e, con l’avvenuta riunificazione della filiera nautica da diporto in un’unica associazione nazionale avvenuta nel mese di dicembre dello scorso anno, il settore ha ritrovato quella unità e coesione che un comparto leader mondiale come il nostro merita.

La ritrovata sinergia ha consentito di mettere a fattor comune le forze e le energie necessarie per reagire positivamente nel complesso frangente dell’emergenza Covid-19.

A tal riguardo voglio esprimere soddisfazione e gratitudine per tutta la mia squadra. Ringrazio il team di presidenza per l’impegno profuso e la costante visione proiettata al futuro, così come il consiglio generale di Confindustria nautica. Sono fiero della risposta della nostra struttura operativa, che ha garantito con continuità alle aziende associate il supporto a livello istituzionale, tecnico e informativo; una struttura in cui ho piena fiducia e sulla quale posso contare, consapevole che, nei frangenti che più mettono alla prova, a vincere è sempre il team.

Dialogo e confronto aperto sono le parole d’oro che da sempre guidano il mio lavoro e che caratterizzano la mia presidenza: dialogo con tutti i soggetti in gioco, con il Governo, con le istituzioni regionali e cittadine.