Un piano per i progetti di vita Strumenti intestabili a beneficio dei minori di Federica Pezzatti

Ideare un piano d'investimento per portare a termine un progetto di un figlio o di un nipote, potendolo nominare direttamente come beneficiario di una polizza anche in caso di vita del contraente.

Si tratta di una novità per il mondo assicurativo italiano e a idearla è stata Banca Generali ed è anche uno dei pochi strumenti intestabile a beneficio minori.

BG Progetti di Vita, così si chiama la nuova multiramo, si presenta con una caratteristica mai vista prima sul mercato italiano. «La polizza, infatti, consente di lavorare non solo sull'asset mix, ma introduce anche la possibilità di finalizzare il piano dei premi ricorrenti sulla base di uno o più avvenimenti della vita del cliente o dei suoi cari» spiega Andrea Ragaini, vice direttore generale di Banca Generali.

In questo modo, lo strumento può rappresentare un valido sostegno per il cliente nel percorso di realizzazione dei progetti di vita come l'acquisto di una prima casa, il matrimonio, la nascita di un figlio, l'inizio del suo percorso di studi. La finalizzazione può essere modificata o disattivata dal contraente in qualunque momento.

Il beneficiario della finalizzazione verrà censito come secondo assicurato e a lui verranno liquidate direttamente le somme al raggiungimento dell’obiettivo (anche se il primo assicurato risulta ancora in vita).

«Il vero valore aggiunto di Bg progetti di Vita è però la sua capacità di mettere una soluzione prettamente “private” alla portata di tutti –, spiega Regaini –. Il taglio minimo di investimento è infatti di 3 mila euro ed è sottoscrivibile dai 18 ai 70 anni, per una durata minima di 10 anni e senza alcun limite massimo». C’è anche la possibilità di personalizzazione dell'asset mix: la componente di unit, pari al 90%, può essere destinata ad uno o più dei 63 fondi della gamma Lux Im, mentre una percentuale del 10% investe in ramo I.

C’è inoltre la possibilità di aggiungere delle coperture assicurative (a pagamento) come la Tcm protegge da eventuali minusvalenze: in caso di premorienza dell’assicurato vengono garantiti i premi versati al netto dei caricamenti (con possibilità di consolidare anche il livello più alto toccato dalle quotazioni). Inoltre si può inserire anche la copertura che garantisce il completamento del piano in caso di decesso.