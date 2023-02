Un piano infrastrutturale da concordare con il Ministro

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Quale discontinuità adotterei se venissi rieletto? Sono in difficoltà nel risponderle». Continuità, in effetti, è lo schema utilizzato da Attilio Fontana nel confronto in Assolombarda, puntando ad evidenziare i meriti dell’amministrazione regionale uscente. I progetti riguardano un nuovo piano di infrastrutture, «da concordare con il nuovo Ministro», un ulteriore raddoppio dei giovani iscritti ai corsi di formazione («per ogni assunzione l’investimento è stato di 11mila euro»), la prosecuzione del dialogo con Rfi per l’ammodernamento della rete, «il vero nodo che penalizza Trenord» mentre nelle infrastrutture materiali il target è ridurre i gap in particolare nelle province della bassa padana.

Nella Sanità l’obiettivo è proseguire con il progetto di Bertolaso per ridurre le liste d’attesa, («piano che sta già dando risultati») nel Turismo sui punta al rilancio della promozione internazionale.

L’autonomia differenziata è ritenuta una grande opportunità per il Paese, una strada che consentirà alle regioni di erogare servizi migliori.

«Nei prossimi cinque anni - spiega alle imprese - spero di poter continuare il confronto con voi, che finora è sempre stato positivo».