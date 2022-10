Un piano Marshall 2.0 per rinnovare il modo di pensare al lavoro

Inoltre, in ottica di un complessivo sviluppo del mercato del lavoro, anche la silver economy potrà essere un’inedita occasione di crescita con cospicui vantaggi sia sulla popolazione più adulta sia su quella più giovane. L’innovativa portata del sistema economico in esame, infatti, condurrebbe, stando a uno studio svolto dalla Commissione europea, a un incremento del fatturato pari a 6,4 miliardi di euro nei settori di competenza e dell’occupazione per circa 88 milioni di lavoratori all’interno dell’Unione.

Ulteriore elemento che dovrà essere oggetto di sapienti interventi in futuro è quello dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Occorre riorganizzare l’intero sistema dell’orientamento al lavoro sulla base di vere e proprie partnership pubblico-privato, puntando sul finanziamento ed il sostegno alla rete delle Agenzia per il Lavoro (ApL) già presente nel nostro Paese e da anni attiva con ottimi risultati nei servizi al lavoro, invece che al continuo dispendio di risorse pubbliche in un sistema incentrato unicamente sui Centri per l’Impiego (CpI) che negli anni ha dimostrato di non funzionare a dovere. Solo un meccanismo integrato tra CpI e ApL sarà in grado di garantire capillarità, varietà di servizi offerti e tenuta economica del sistema.

Ancora, è lecito aspettarsi una serie di interventi sul contratto a tempo determinato e sulla somministrazione di manodopera volti a superare il c.d. Decreto Dignità. Tale Decreto, nell’intento di limitare il fenomeno del precariato, ha, tuttavia, ridotto la flessibilità di cui le imprese necessitano, a maggior ragione in una congiuntura economica caratterizzata da continui e pervasivi mutamenti. Occorre, allora, ritrovare un sano equilibrio tra le esigenze di stabilità lavorativa dei dipendenti e la flessibilità in entrata ed in uscita di cui le imprese necessitano per affrontare le congiunture presenti e future.

Sarà, poi, necessario intervenire sul costo del lavoro agevolando le imprese e riducendo il cuneo fiscale che schiaccia sempre più la crescita del mercato del lavoro. Non si può prescindere, infatti, da un sistema fiscale e contributivo al passo coi tempi che contribuisca a mantenere il costo del lavoro italiano competitivo rispetto ai principali competitor. Per raggiungere tale obiettivo, occorrerà intervenire sulle aliquote contributive attualmente vigenti in Italia così da ridurre proporzionalmente il costo del lavoro per le imprese. In un’ottica di “alleggerimento delle imprese”, allora, non si può ignorare come le stesse debbano essere aiutate non soltanto sul lato fiscale/contributivo, ma anche sul fronte burocratico attraverso una importante semplificazione delle procedure.

Da ultimo, le prossime riforme del mercato del lavoro dovranno invertire il fenomeno migratorio delle imprese. Occorrerà non soltanto combattere la delocalizzazione, ma agire dal punto di vista del reshoring: operando per il rientro della migliore imprenditoria italiana “fuggita” all’estero. In conclusione, l’obiettivo finale sarà quello di garantire alle imprese il miglior ambiente in cui lavorare, per raggiungere, attraverso la loro crescita, un incremento del tasso di occupazione e un aumento generale del benessere dei cittadini.