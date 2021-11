Un polo culturale, immerso nella natura norvegese: la collezione Christen Sveaas

Collaboro con diverse gallerie sia a livello internazionale sia in Norvegia e compro sempre e solo opere che incontrano autenticamente il mio gusto. Ascolto il parere del mio consulente più fidato: il direttore della mia collezione William Flatmo, che collabora con me da più di dieci anni.

Christen Sveaas. Foto Iván Kverme.

PREFERISCE ACQUISTARE O COMMISSIONARE I SUOI LAVORI?

Dipende. Tendo a comprare per la mia collezione privata, mentre tutte le sculture più recenti sono state commissionate per il Parco di Sculture del Kistefos Museum. Sono opere site-specific, uniche e irripetibili, che non possono essere viste in nessun altro luogo del mondo: si riesce a percepire chiaramente come siano state ispirate dalla natura circostante, dalla storia industriale, dal paesaggio, dalla cultura preesistente.