Un ponte da 3 miliardi di euro tra Natale e Capodanno

Valige e trolley pronti per 8,5 milioni di italiani ma si potrebbero superare i 10 milioni che i 2 milioni di indecisi si faranno conquistare dal sole e dal clima favorevole per regalarsi un viaggio di 4 giorni. Un viaggetto ma senza strafare o esagerare con le spese folli: complessivamente si spenderanno circa 3 miliardi, un migliaio di euro per famiglia. Per la stragrande maggioranza la destinazione sarà all’interno dei confini: questa la scelta per l’83% dei viaggiatori molti diretti verso l’arco alpino. Chi andrà all’estero sceglierà soprattutto le destinazioni europee. È quanto rivela l’Osservatorio turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. «Gli italiani, nonostante l’incertezza, non rinunciano a partire durante le festività natalizie, pur con attenzione alla spesa - commenta Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio -. Una tendenza che conferma la vivacità dei consumi a dicembre che ci auguriamo sia un segnale di buon auspicio per un 2024 che si annuncia con un’economia in rallentamento».



Il 25% ha deciso di concedersi tutto il ponte natalizio con 3 o 4 pernottamenti fuori casa. Un altro 20% soggiornerà per più di cinque notti per festeggiare anche il Capodanno. Per tutti gli altri il ponte consisterà in una pausa di 2 notti al massimo senza uscire dalla regione di residenza. Nel confronto con il 2022 scende dal 57% al 40% la quota di coloro che resteranno comunque all’interno della regione di residenza, mentre salgono dal 36% al 44% i vacanzieri che si spingeranno oltre, restando comunque in Italia. Sale inoltre, dal 7% al 17%, la quota di chi ha invece in programma un viaggio oltre confine. Poco più della metà dei viaggiatori soggiornerà in strutture turistico ricettive, hotel e B&B mentre gli altri opteranno per le seconde case o l’ospitalità di parenti e amici.

Per quanto riguarda le destinazioni un terzo si recherà in montagna, un altro terzo le città d’arte, borghi e grandi città mentre il mare sarà scelto da un altro 21%. Tra le destinazioni più gettonate ecco il Lazio, Trentino Alto-Adige, Campania e Lombardia sulle scelte di Italia mentre, per l’estero, Francia, Germania, Inghilterra e Austria.