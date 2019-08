Un ponte di luce abbraccia le due città

Il ponte progettato da Morandi era ardito sin quasi al limite della sfrontatezza. Un grillo con antenne irsute che scavalcava il Polcevera e i binari della ferrovia, volando sopra le case in un equilibrio delicatissimo che incantava per l’audacia costruttiva. Il nuovo viadotto disegnato da Piano sfila a quaranta metri del suolo con la sinuosità un po’ ipnotica di un serpente: una biscia d’acqua che lentamente si snoda per 1067 metri con diciannove campate.Il suo è un moto lento, prudente: «un ponte parsimonioso come la natura di noi genovesi- ci racconta l’architetto appena di ritorno dall’ultima visita in cantiere ai primi d’agosto - . Prudente come una persona che cammina con passo cadenzato e regolare la metafora delle campate di 50 metri) e poi, avvicinandosi al fiume, istintivamente fa il passo più lungo per superare l’acqua (le tre campate sul Polvecera di 100 metri). Semplice, ma non banale. L’ho pensato di getto sin dai primi giorni del dramma come una nave ormeggiata nella valle; un ponte in acciaio chiaro e luminoso. Di giorno rifletterà la luce del sole ed assorbirà energia solare e di notte la restituirà».

Genova, completata la demolizione del Ponte Morandi

«Per questo - conferma Nicola Meistro - quando è venuto in cantiere pochi giorni fa, l’architetto ha voluto fare una prova immediata, facendo sollevare all’altezza del futuro ponte un pezzo di campata appena assemblata in modo da verificare innanzitutto l’impatto visivo e l’esattezza dell’esecuzione delle parti metalliche, e poi per studiare l’effetto della luce sulla superficie dello scafo». Sembra strano sentir parlare di scafo a proposito di un ponte, ma, come dice Piano, «chi, come i genovesi, sa costruire navi, sa costruire tutto».

Il ponte infatti è una struttura ibrida, che rivela sin dagli schizzi iniziali la sua doppia natura, che in poche parole ancora Piano sintetizza così: «il ponte cresce dal basso, la sede stradale cala dall’alto. Esistono due livelli: quello del cemento, di cui sono fatti i piloni, che segue la topografia del terreno, e quello dell’acciaio, con cui è realizzata la chiglia, che si cala dall’alto per appoggiarsi ai piloni.Insomma, il ponte cresce dal basso e la sede stradale cala dall’alto».

PER APPROFONDIRE /Crollo Morandi, Renzo Piano dona una «idea di ponte» a Genova: «Sotto un parco e incubatori di imprese»

Ma questo da solo non spiega la complessità dell’impresa: costruire in un anno quello che di solito ne richiede almeno tre, significa concepire il progetto come una pianificazione millimetrica assai simile alla tattica della strategia militare. Il cantiere della ricostruzione infatti è solo il teatro finale di una paziente messa in opera che parte da lontano, dal sud al nord del paese: da Castellammare di Stabia, da Sestri Ponente e da Valeggio sul Mincio dove è stato aperto uno stabilimento di Fincantieri per la produzione della componentistica in acciaio. Dal porto di Castellammare partono i pezzi più grandi, scheletri d’acciaio del carico di centinaia di tonnellate; da Valeggio quelli più minuti, compatibili con il trasporto su gomma. Il porto di Genova diventa il collettore di questo flusso ininterrotto di elementi metallici (per rendere l’idea si parla di 9mila tonnellate di acciaio per la struttura e di 15mila per la carpenteria metallica) che – una volta superati i test qualitativi e artistici – vengono caricati su chiatte da gru di grandi dimensioni disponibili nei cantieri navali e scaricati a Genova con speciali carrelli modulari semoventi radiocomandati. Poi, nell’apposita area allestita in cantiere gli elementi vengono assemblati per formare l’impalcato, cioè la chiglia da appoggiare sulle pile di calcestruzzo.