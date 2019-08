Un ponte solido tra investitori ed economia reale

3' di lettura

Lo scorso 1° agosto Marco Giorgino e Stefano Preda in un loro intervento sul Sole 24 Ore (”Regole semplici e proporzionate per board migliori”) hanno sottolineato gli effetti che, nel corso di venti anni, ha generato l’introduzione del Codice di autodisciplina per le società quotate, con positive conseguenze – riconosciute anche dagli investitori – su ruolo e operato dei board. Maggiore controllo del rischio, migliore trasparenza sulla gestione ordinaria e su quella strategica e, più di recente, crescente attenzione ai temi di sostenibilità: sono solo alcuni dei risultati virtuosi, che ha saputo generare questo percorso di progresso su corporate governance, anche all’interno dell’approccio Esg (Environment, social and governance). In tale contesto, è rilevante sottolineare l’importanza della flessibilità nell’applicazione delle regole di governance, senza trascurarne gli elementi fondamentali, per le piccole e medie imprese non quotate. Come è possibile identificare oggi una società redditizia? Non (solo) dalla capacità di generare utile, ma anche, attraverso una rendicontazione non finanziaria, dall’esistenza di buone regole di governance. Tale evidenza aumenta la fiducia del mercato sulle prospettive di lungo periodo dell’investimento, garantendo all’impresa un più ampio ed economico accesso ai capitali.

Ritengo che proprio l’attenzione agli elementi di corporate governance rappresenti il trait d’union tra due tendenze che l’industria del private banking – che a livello nazionale gestisce oltre 800 miliardi di euro e svolge un’attività di consulenza per la crescita e la conservazione dei patrimoni delle famiglie benestanti – sta cercando di sostenere e rafforzare nell’interesse della sua clientela e del Paese nel suo complesso: l’investimento in strumenti finanziari a sostegno dell’economia reale e le strategie Esg.

Il cliente private disponendo di patrimoni ampi, largamente diversificati e senza esigenze di immediata liquidabilità, possiede caratteristiche che si adattano perfettamente a investimenti di medio e lungo periodo a sostegno dell’economia reale, come il finanziamento di progetti di crescita delle piccole e medie imprese.

Lo sviluppo dell’offerta di strumenti finanziari investibili in economia reale alla clientela private – in presenza di tassi di interesse bassi, se non negativi, e di elevata volatilità dei mercati azionari – è determinata dall’obiettivo di migliorare e stabilizzare le performance dei portafogli finanziari, in un orizzonte di lungo periodo, ampliando per questa via le fonti di finanziamento degli investimenti anche per la nostra economia.

Allo stesso tempo, è evidente la crescita della gamma di offerta di strategie di investimento Esg, dovuta sia a spinte provenienti dall’industria del risparmio gestito, sia da un maggiore interesse per questi temi da parte degli investitori individuali. A dimostrazione di questa tendenza, nella ricorrente indagine sulla clientela private condotta da Aipb, il 48% dei rispondenti giudica positivamente gli investimenti Esg, riconoscendone gli effetti positivi per le future generazioni e la metà di questi vede al primo posto la governance fra i 3 elementi caratterizzanti tale strategia di investimento.