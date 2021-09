Un posto dove sentirsi a casa, immersi in un'azienda agricola biologica: Borgo Pignano

3' di lettura

SEGNI DISTINTIVI DEL MIO STILE Difficile dare una definizione di stile. E dire se ne ho uno che mi identifica. Se voglio definirmi, prendo a prestito il mio amore per la natura, in tutte le sue meravigliose forme. Il mio stile è composto dai miei interessi, che spaziano dalle macchine d'epoca all'arte, dai libri ai paesaggi. Mi piace il processo che porta alla creazione delle cose, che sia un'opera d'ingegno, un quadro o un piatto di buona cucina. E quando viaggio, dipingo sempre i luoghi in cui mi trovo!

LA VISTA CHE MI ISPIRA Sono cresciuto nel Galles, sono nato a Cardiff, e poi ho vissuto per molti anni negli Stati Uniti, ora a San Francisco. Resto però legato alla natura. Nella mia vita ho goduto di panorami unici e sono molti i posti nel mondo che apprezzo. Alla fine, dopo tanti viaggi, mi sono innamorato insieme a mia moglie Harriet Heyman di Borgo Pignano (in Toscana, nell'area di Volterra). Quando l'ho acquistato nel 2000, il borgo era in condizioni di totale abbandono, la ristrutturazione della villa del XVII secolo, della chiesa Romanica e delle dimore private ha richiesto moltissimo lavoro. È un progetto di cui siamo orgogliosi, basato sui principi dell'eco-sostenibilità. La tenuta è circondata da 300 ettari di natura incontaminata, abbiamo voluto che potesse accogliere ospiti, ma ha anche la certificazione come Azienda agricola biologica.

L'OGGETTO DAL QUALE NON MI SEPAREREI MAI Non si tratta di un oggetto, ma certo non mi separerei mai dalla mia famiglia.

IL MIGLIOR SOUVENIR CHE HO PORTATO A CASA Tutti i miei dipinti quando viaggio per il mondo. Mi permettono di ricordare esattamente dove mi trovavo in un determinato momento. Così è avvenuto a Venezia l'ultima volta che ci sono stato. E dove spero di tornare prestissimo.

Michael Moritz.

UNA SCOPERTA RECENTE Mi sono reso conto di quanto si lavora in smart working!