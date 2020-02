Un prelievo leggero sui grandi patrimoni

È noto che, secondo le ultime dichiarazioni del ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri, la patrimoniale non sarebbe nel programma di governo, ma dovrebbe essere altrettanto noto che un’imposizione di questo genere renderebbe più progressivo l’intero sistema tributario, in quanto integrerebbe l’imposizione sui consumi redistribuendo in modo più equo l’onere tra reddito consumato e reddito risparmiato. Tanto è vero che è presente in altri Paesi europei come il Regno Unito, la Norvegia, la Svizzera, mentre lo è stata in Francia (fino al 2018), in Spagna (fino al 2016,) e anche in Germania c’è una forte spinta politica alla sua reintroduzione.

Inoltre, allo scopo di depurare l’argomento da pregiudizi ideologici, vale la pena ricordare che nel 2011 fu l’Assonime, guidata dal presidente Luigi Abete, a proporre l’introduzione di un’imposta patrimoniale leggera allo scopo di recuperare 9 miliardi da destinare alla riduzione delle aliquote Irpef.

Una misura che incidesse sui grandi patrimoni con aliquote minimali non assumerebbe certo il carattere di “imposta espropriativa”, stante il ben noto limite imposto al legislatore dall’art. 42, co. 3, Cost., né si porrebbe in contrasto con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europa (Cdfue).