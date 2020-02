Un premio ai collezionisti per riportare il contemporaneo a Firenze Il Museo Novecento premia Rossella Nesi, Paolo Fresco, Ursula Hauser e Laurent Asscher con un gioiello di Maria Sole Ferragamo di Silvia Anna Barrilà

Da sinistra Sergio Risaliti, Laurent Asscher, Giovanni Iovane, Matteo Spanò, Maria Sole Ferragamo, Tommaso Sacchi durante la cerimonia del premio Rinascimento+ il 23 febbraio 2020 (foto Leonardo Morfini)

Firenze, culla del Rinascimento. Un epiteto illustre che, però, alla lunga può anche pesare e costituire un freno, per esempio, allo sviluppo dell'arte contemporanea. Per riavvicinare il pubblico all’arte del presente a Firenze è nato un premio, ideato dal Museo Novecento in collaborazione con l'Associazione Muse, chiamato Rinascimento+, dove quel segno più vuole comunicare l'idea di una rinascita ancora in corso, di un'epoca non statica e storicamente chiusa, ma di un'avanguardia ancora attuale.

I quattro premiati

Il premio, ideato dal direttore del museo Sergio Risaliti insieme al sindaco Dario Nardella e all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, è un riconoscimento a quattro collezionisti d'arte, assegnato domenica 23 febbraio a due italiani e due stranieri: la fiorentina Rosella Nesi, la svizzera Ursula Hauser, cofondatrice della galleria Hauser & Wirth , Paolo Fresco, ex dirigente di Fiat e General Electric, e l'imprenditore francese Laurent Asscher, che l'anno scorso ha aperto al pubblico la sua collezione di opere di Anselm Kiefer, Wade Guyton, Christopher Wool, Cy Twombly e Jenny Saville e altri all'interno di Palazzo Molin di Cuoridoro a Venezia, dove ha soggiornato già Mozart. I quattro hanno ricevuto un gioiello a forma di crisalide disegnato da Maria Sole Ferragamo.

Il collezionismo a Firenze

“Il senso del premio è ricollegarsi alla storia del collezionismo fiorentino” spiega Sergio Risaliti, “una lunga tradizione che affonda le sue radici nell'Umanesimo, con le grandi famiglie di banchieri e commercianti che investirono in arte come i Bardi e i Peruzzi, passando poi per i grandi mecenati del Quattrocento capeggiati dai Medici, fino alle famiglie borghesi ottocentesche come gli Stibbert, gli Horn e i Bardini. Personaggi le cui raccolte rappresentano la nascita del collezionismo in senso moderno e anche la base dei grandi musei fiorentini. L'intento del premio è proprio quello di ricreare quel dialogo tra pubblico e privato, alla base dello stesso Museo Novecento, nato in seguito alla donazione nel 1970 di 240 opere di artisti come Morandi, Mafai, De Chirico, Severini, Depero della raccolta di Alberto Della Ragione al Comune di Firenze dopo l'alluvione del 1966. Un modo, quindi, per riavvicinare oggi i grandi collezionisti alla città e ritrovare nella città l'ambizione al contemporaneo, all'arte di oggi”.

I giovani e le donne

Il museo, infatti, non ha un budget per le acquisizioni. “È un problema che riguarda tante amministrazioni” commenta Risaliti, “si dovrebbe trovare un equilibrio tra mostre spettacolari e acquisizioni, perché se il museo non si arricchisce, diventa statico. Ho lanciato l'idea di un fondo che potrebbe essere costruito insieme al Comune, alla Regione, alle Fondazioni bancarie per acquistare giovani artisti. La mia intenzione è rivolgermi all'arte del presente, anche perché artisti come Gerhard Richter o Cy Twombly sono inavvicinabili oramai”. È così che il museo dà spazio ad artisti come Rocco Guerrieri, Irene Montini, Francesca Banchelli, Paolo Parisi, ma anche alle donne, da giovani come Elena Mazzi a grandi maestre come Joan Jonas e Valie Export. Anche la commissione che giudica le donazioni al Comune quest'anno è composta da tre donne: Cristina Acidini, Cristiana Perrella e Arabella Natalini. La parola alle premiate.

Ursula Hauser

Un interesse che è al centro della collezione di Ursula Hauser, cofondatrice insieme a Iwan Wirth e Manuela Wirth della galleria Hauser & Wirth. La sua collezione è iniziata con una figura in creta di Meinrad Zund, un mezzo espressivo che da sempre la affascina, che acquistò molto giovane e che allora pagò come due mesi di stipendio. “Mi ha sempre colpita il modo in cui le donne riescono a ritagliarsi un loro spazio” spiega Ursula Hauser, “ma se è vero che da molto tempo sostengo il lavoro di grandi artiste, la mia collezione comprende anche il lavoro di grandi artisti. Molti temi sono universali e rappresentano uno specchio per l'anima dell'umanità”. Tra le artiste a cui è più legata c'è Louise Bourgeois: “il primo suo lavoro che ho acquistato è la scultura ‘Legs' che ho visto alla Biennale di Venezia nel 1993. Avrà sempre un significato speciale per me. Ho conosciuto Louise quello stesso anno, nel suo studio di Brooklyn”. Tra le artiste che segue oggi ci sono Carol Rama e Rita Ackermann, che sta collezionando da sei o sette anni. “Il valore di un'opera si può misurare in molti modi e trovo incoraggiante vedere che le artiste stiano ottenendo maggiori riconoscimenti attraverso mostre museali - commenta. - Ovviamente queste artiste hanno sempre fatto un lavoro incredibile, la difficoltà stava nell'essere viste”.